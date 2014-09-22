表格: 中国8月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

《汇市简讯》欧元/日圆隔夜上涨后持稳，亚洲市场持于115.97-116.20

0642GMT * 欧元/日圆亚洲市场基本持稳，在115.97-116.20区间 * 法国大选第一轮投票周日进行，风险仍处于下档，交投气氛仍紧张 * 菲永与马克龙之间的竞争或将有利于梅朗雄和勒庞 * 116.20的周线一目云区基准线为欧元/日圆的初始阻力位 * 日线一目均衡转换线在116.64，空头回补兴趣在116.00下方 (完) (编译 王琛；审校 王颖)