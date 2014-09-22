表格: 中国8月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

国际油市：油价在淡静交投中下跌，因美国石油产量升高
路透东京4月18日 - 油价周二在清淡交易中下跌，此前许多市场因复活节假期休市多达四天，此外美国政府一份报告显示石油产量升高。
路透北京9月22日 - 以下为中国海关最新公布的中国8月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（ 单位均为吨): 8月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 精炼铜 234,462 -10.83 7,226.19 2,359,970 22.62 原铝 8,487 -74.57 2,380.56 249,753 62.88 未锻压镍(精炼镍+合金) 9,595 -32.88 19,047.81 103,306 -11.02 精炼铅 8 -92.99 3,330.75 158 -75.76 精炼锌 58,641 12.49 2,387.62 479,771 35.36 锌合金 9,243 -17.99 2,427.21 71,041 -12.74 精炼锡+锡合金 725 -36.78 23,593.73 5,372 -52.87 出口: 精炼铜 19,787 57.11 7,139.28 193,143 -12.08 原铝 13,177 29.46 2,151.33 81,450 25.36 精炼铅 3,035 103.16 2,128.77 22,675 88.83 精炼锌 21,227 2,881.5 2,302.48 35,890 1,043.86 未锻压镍(精炼镍+合金) 17,910 227.38 18,859.25 80,758 130.76 精炼锡+锡合金 50 369.19 23,654.84 443 -67.94 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透东京4月18日 - 油价周二在清淡交易中下跌，此前许多市场因复活节假期休市多达四天，此外美国政府一份报告显示石油产量升高。
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
0642GMT * 欧元/日圆亚洲市场基本持稳，在115.97-116.20区间 * 法国大选第一轮投票周日进行，风险仍处于下档，交投气氛仍紧张 * 菲永与马克龙之间的竞争或将有利于梅朗雄和勒庞 * 116.20的周线一目云区基准线为欧元/日圆的初始阻力位 * 日线一目均衡转换线在116.64，空头回补兴趣在116.00下方 (完) (编译 王琛；审校 王颖)