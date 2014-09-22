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货币新闻 | 2014年 9月 22日 星期一 14:37 BJT

表格: 中国8月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

路透北京9月22日 - 以下为中国海关最新公布的中国8月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（
单位均为吨):
                                8月         同比%      美元/吨          年初迄今        同比%
 进口:
 精炼铜                       234,462       -10.83      7,226.19        2,359,970        22.62
 原铝                           8,487       -74.57      2,380.56          249,753        62.88
 未锻压镍(精炼镍+合金)          9,595       -32.88     19,047.81          103,306       -11.02
 精炼铅                             8       -92.99      3,330.75              158       -75.76
 精炼锌                        58,641        12.49      2,387.62          479,771        35.36
 锌合金                         9,243       -17.99      2,427.21           71,041       -12.74
 精炼锡+锡合金                    725       -36.78     23,593.73            5,372       -52.87

 出口:
 精炼铜                        19,787        57.11      7,139.28          193,143       -12.08
 原铝                          13,177        29.46      2,151.33           81,450        25.36
 精炼铅                         3,035       103.16      2,128.77           22,675        88.83
 精炼锌                        21,227      2,881.5      2,302.48           35,890     1,043.86
 未锻压镍(精炼镍+合金)         17,910       227.38     18,859.25           80,758       130.76
 精炼锡+锡合金                     50       369.19     23,654.84              443       -67.94

  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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