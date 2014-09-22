《交易视点》中国债市本周进入平静期，短端利率走势是关键--广发银行

路透上海9月22日 - 中国广发银行最新报告认为，万众瞩目的中国经济数据尘埃落定，正回购利率下降又给市场添了一把火，其后续影响需要市场慢慢消化。本周将进入平静时期，SLF(常备借贷便利)落地到期效果如何还有待观察。利率下降后该怎么操作，市场也需要时间思考。

总体来看，现在面临的最大问题还是曲线过于平坦，债券、IRS都是。正回购利率下降给了积极信号，负债成本有望逐步降低，所以短端利率未来何去何从非常关键。长远些看，促改革过程中，维持低利率环境是较长时间的需要，在央行无法有效干预贷款利率时，其他低风险利率将首先被压制。所以债券、IRS等利率没有大幅反弹的基础。

**资金面更加乐观，债券火爆行情或告一段落**

资金方面，平稳依然是主旋律。近期的情况有望朝着宽松方向发展。毕竟5,000亿资金开始进入市场，效果应该是显而易见的。资金利率曲线的形态会有平坦化走势。目前R001在2.82%，R3M则在4.60%，有点陡峭。所以接下来，在正回购和SLF利率的引导下，中长端资金利率会有所下降。

另外，正回购的意义重新体现，不是量，是中标利率。未来还要密切关注正回购情况。再者，早盘回购定盘价也很重要。如果国开行继续保持3.3%左右的开盘利率，说明正回购利率继续下降的空间有限。市场可以期待其他更长期限资金利率的下降。综上，对未来的资金利率，比之前更加相对乐观。以往困扰市场的总量控制问题开始缓解，3M为代表的长期资金利率也有望开始下降。这对目前过于平坦的利率曲线非常有利，可谓雪中送炭。

债券方面，上周的火爆行情将告一段落，收益率进入震荡整理时期。在非常扁平的曲线面前，任何机构都应该思考下一步应该如何迈出。观点偏多方，当前利率曲线中短端利率偏高这一阻碍因素正在缓解，后面可以看到曲线的陡峭化，而这一局面已经在IRS市场中开始体现。以国开债为例，上周最窄时，3*10大约16bp，而周四正回购利率下降后，以流动性不佳的140220和140215比较，点差大约在20bp。当然，陡峭化趋势在资金继续宽松后才会更加明显。当前曲线是整体下移，有限的资金会继续追逐长端。

另外，现在市场里面还有谨慎情绪，这是好事，是行情延续的关键因素。观点说完，操作上，建议不要继续杀入。后面必然有一波止盈盘抛售，这是可以考虑逐步买入。所以接下来持有之前买入的头寸，不要再大力杀入，保持定力。观察资金面，如果IPO等带来资金紧张，债券利率走高，那么可以开始买入。

IRS上周利率的下降幅度非常大，约20-25bp，曲线整体下移。之前一直认为，绝对利率上，IRS空间已经不大，但在极差的数据和正回购利率调整面前，IRS还是表现出强烈特征：快速、领先。现在repo 1y在3.4%附近，已经低于FR007，也是今年的低点。在此我再说一句，后面继续下降的空间不大，至少跟债券比不大。现在3年金融债4.6%，repo 1y在3.4%，差距有120bp，绝对的历史高位；10年国开在4.8%，repo 5y在3.7%，差距110bp也是历史高位。但反过来说，预期的低利率环境如果真能实现，那么IRS的反弹空间也有限，repo 1y可能就在FR007上方10bp左右。所以建议是，纯粹赌IRS的，当前位置不宜继续加仓收取固定利率，可以保持之前仓位，或者减仓。IRS和债券头寸都有的，在持有大量债券的同时，短端可加大支付力度，长端保持不动。总体支付固定利率的敞口不宜过大。

**上周市场回顾：债券收益率大幅下降**

上周债券收益率大幅下降，央行连续进行SLF和降低正回购利率，给了市场极大的信心，短端收益率过高的局面开始融化。国债和金融债利率均大幅下降，曲线明显平坦化。国债短端下降10bp，长端下降20bp，这可以说是上半年以来国债最快的一波下降，比5月份那一拨还要猛。金融债继续延续强势，短端下降10bp，长端下降25bp以上。现在曲线非常平坦，正回购利率下降是打开短端利率空间的关键。这个过程比较长，需要等负债成本逐步下降，甚至明年调整资金成本时才会体现出来。

另外，在利率下降过程中，看到还是有很多机构偏谨慎，其实这是好事，这样牛市才能持续。如果全场狂买，那么行情也接近尾声。

资金方面，随着SLF开始落地，资金供给开始宽松起来，但利率并未显着回落。一方面当前的资金利率已经很低，另一方面国开行每天的开盘利率并未继续调低。加上最近IPO集中，所以指望资金利率显着回落，还要看下个月。度过季度末，回购利率会小幅下降。

IRS上周走势非常激进，repo曲线整体下降25-30bp。之前IRS的位置已经是很低，在这个基础上再继续大幅下降有些超出预期。目前repo 1y已经持平于FR007，整条repo曲线创下年内新低。Shibor曲线更是大幅下降了超过30bp。当然，以IRS的特性，在目前政策边际效用最大的时候，其大幅下降并不离奇。后续认为存在小幅反弹整理的需要，并要进一步观察资金利率的波动。

综上所述，上周资金宽松，政策频频落地，债券和IRS利率大幅下降。之前市场持续已久的预期兑现。后续将要面临整理，收益率很可能进入震荡。

**美元利率互换市场：曲线平坦化，利率水平还是偏高**

2年期互换利率上周已经冲高到0.803的高位后回落到0.80。从上周的走势来看，利率的价格已经完全反应了FOMC预期提前加息的信息，当然最后耶伦的讲话也证实了有可能会提前加息。本周将公布新屋销售、成屋销售、核心耐用商品订单和GDP二季度修正值等重要经济数据。

目前的利率还是偏高的，可以继续保留1年期的空头头寸。2年期的位置，如果利率进一步上涨，可以考虑做日内波段操作，一旦上涨过猛，超过2BP，可以收取固定利率，然后在晚上挂单选择支付固定利率。

上周互换曲线呈现平坦化：中短端有所上行，长端下行明显，各期限变化幅度不大：1Y -0.65BP，2Y +0.40BP，3Y +1.82BP，5Y+1.40BP，7Y -0.97BP，10Y -3.60BP，30Y -5.70BP。上周的走势基本是先下后上再下的节奏。周初下降的主要原因在于美国PPI和CPI等数据的表现较差，不如市场预期，周中由于美联储的讲话偏向鹰派，并且提高了2015年年底的预期利率中位数，市场受此影响冲高，随后苏格兰独立失败将市场推向了高点，最后大量的止盈盘的出场导致了利率的下降。总体来看，上周互换曲线的变化并不大，长端在末期回落较大。（完）