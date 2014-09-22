版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 22日 星期一 14:43 BJT

表格: 中国8月成品油进出口数据

路透北京9月22日 - 以下是中国海关总署公布的8月成品油进出口数据一览表（单位均为吨）：

                                8月         同比%      美元/吨          年初迄今        同比%
 进口
 成品油                     2,530,000         -1.6        813.95       19,650,000        -28.3
 汽油                             127        80.78      2,015.28              760       424.52
 石脑油                       408,800        47.92        997.59        1,613,673        -31.7
 航空煤油                     373,185       -30.79        962.79        2,618,111       -32.06
 其他煤油                       2,988       -94.51      1,360.73          218,935       -49.96
 柴油                           1,206            -      1,039.13          211,681            -
 5-7号燃料油                1,442,755        23.25        621.99       12,221,636       -27.27
 其他燃料油                    11,031       128.94        724.63           82,455       -89.88
 液化石油气(LPG)              507,398        -3.12        860.16        4,226,534        62.59
 石油焦                        84,295       -91.27        130.02        4,042,567       -41.71
 润滑油                       252,594         6.91      1,331.66        2,253,891        25.45
 沥青                         400,860        34.97        562.38        2,840,726        30.13

 出口
 成品油                     2,730,000          9.6        895.13       19,120,000         -0.5
 汽油                         487,383        -8.08      1,028.58        3,058,038        -7.48
 石脑油                             -            -             -          132,069       -59.28
 航空煤油                   1,011,895        48.51        993.11        6,447,113        10.73
 其他煤油                      14,240    50,042.06      1,052.95           16,493    15,446.86
 柴油                         407,801            -        973.92        2,927,221            -
 5-7号燃料油                  770,461       -35.25        615.95        5,923,683       -15.36
 其他燃料油                     6,596        50.81      1,048.65           52,360       -92.54
 液化石油气(LPG)              133,154        11.51        904.77          948,037        15.44
 石油焦                       288,853        43.11        237.82        1,657,965         9.59
 润滑油                        12,271         9.33      1,966.64           87,550       -16.21
 沥青                          12,159       -34.45        865.63          128,657        22.32

  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐