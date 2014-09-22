《HOME专栏》LME锌库存仓单注销--是信号还是杂音？

国际油市：油价在淡静交投中下跌，因美国石油产量升高
路透东京4月18日 - 油价周二在清淡交易中下跌，此前许多市场因复活节假期休市多达四天，此外美国政府一份报告显示石油产量升高。
**库存集中**
这种情况将在可预见的将来持续存在，因为锌库存格局的真正“信号”是：越来越多的锌集中在了新奥尔良和Pacorini的仓库中。
在LME仓储系统的全部锌库存中，新奥尔良占到87%，而在可交易库存(open tonnage)中的比例更要达到89%，即便是在近期一波仓单注销后。
这还远远算不上新现象，但该比例日渐升高，随着库存离开底特律还将持续如此。底特律是LME系统中锌的第二大集中地。
要知道，新奥尔良远离美国中西部和所有制造中心。
但是LME登记的锌目前大多存放于此。
这种库存集中局面的真正意义不在于直接影响锌价，尽管事态发展可能带来更加令人费解的信号。
受到影响的将是实物升水，尤其是在LME锌其他来源(如底特律库存)耗尽的情况下。
在不太远的将来某个时候，市场可能有理由需要更大规模的LME登记库存。目前来看，到时候似乎只有一个来源。
如果大家想在同一时间从LME获得金属，用户们可能就得排起队来。
上个月新奥尔良还没有排队提货现象，现在似乎有了。(完) (译文审校 高琦/张涛)
路透东京4月18日 - 油价周二在清淡交易中下跌，此前许多市场因复活节假期休市多达四天，此外美国政府一份报告显示石油产量升高。
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
0642GMT * 欧元/日圆亚洲市场基本持稳，在115.97-116.20区间 * 法国大选第一轮投票周日进行，风险仍处于下档，交投气氛仍紧张 * 菲永与马克龙之间的竞争或将有利于梅朗雄和勒庞 * 116.20的周线一目云区基准线为欧元/日圆的初始阻力位 * 日线一目均衡转换线在116.64，空头回补兴趣在116.00下方 (完) (编译 王琛；审校 王颖)