《HOME专栏》LME锌库存仓单注销--是信号还是杂音？

**库存集中**

这种情况将在可预见的将来持续存在，因为锌库存格局的真正“信号”是：越来越多的锌集中在了新奥尔良和Pacorini的仓库中。

在LME仓储系统的全部锌库存中，新奥尔良占到87%，而在可交易库存(open tonnage)中的比例更要达到89%，即便是在近期一波仓单注销后。

这还远远算不上新现象，但该比例日渐升高，随着库存离开底特律还将持续如此。底特律是LME系统中锌的第二大集中地。

要知道，新奥尔良远离美国中西部和所有制造中心。

但是LME登记的锌目前大多存放于此。

这种库存集中局面的真正意义不在于直接影响锌价，尽管事态发展可能带来更加令人费解的信号。

受到影响的将是实物升水，尤其是在LME锌其他来源(如底特律库存)耗尽的情况下。

在不太远的将来某个时候，市场可能有理由需要更大规模的LME登记库存。目前来看，到时候似乎只有一个来源。

如果大家想在同一时间从LME获得金属，用户们可能就得排起队来。