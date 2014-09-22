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债券 | 2014年 9月 22日 星期一 12:36 BJT

东京美债：美国长期公债收益率续跌，受逢低买盘影响

路透东京9月22日 - 美国长债收益率(殖利率)周一延续跌势，因上周美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议之后出现逢低买盘。

美联储再次承诺，将在“相当长时间内”维持近零利率水平，但债市并未因美联储政策而不安。美联储亦暗示，开始行动后升息速度可能快于市场预期。

大和证券首席经济学家Yasutoshi Nagai表示，“市场对上周的美联储政策声明反应过度了。收益率已升至长期投资者足以负担得起的水平。”

10年期美国公债 收益率跌3个基点左右，至2.556%。该收益率上周五一度涨至两个月高点2.655%，并在这一水平触发逢低买盘。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王颖；审校 张涛)
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