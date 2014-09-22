《热点透视》苏格兰公投拒绝独立，但英国内部冲突未解

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay

路透爱丁堡9月22日 - 苏格兰公投否决独立的重大决定，不代表英国的不确定性就此结束。9月19日凌晨接近完成计票时，反对及支持独立的得票率之比为55:45，使英国免于分裂。但换取反独派胜出的条件，带来许多紧张压力，有可能再度导致国家内部分化。

公投结果将让英国投资人及企业松一口气。占了英国10分之一人口及国内生产总值(GDP)的苏格兰，将续留英国。苏格兰独立恐将导致的经济、金融及货币乱局，不会成真。包括苏格兰皇家银行(RBS) 等苏格兰的银行，总部应该会继续设在爱丁堡。这些银行将继续得到英国央行的支援，而英国央行在制定货币政策时，将会考虑到苏格兰因素。

以政治面而言，英国也惊险躲过一刼。由于苏格兰民众的亲欧倾向较高，也支持相对亲欧的工党，因此苏格兰留在英国，可以降低英国脱离欧盟的机率。较为疑欧的保守党，在2015年大选落败的机率升高。即使保守党赢得大选继续执政，并按照承诺举行是否留在欧盟的公投，在苏格兰没有缺席的情况下，公投结果比较可能是留在欧盟。英国官员可以投注心力于谈判取得更好的留欧条件，而不是谈判与苏格兰分家的协议。

不过苏格兰的公投仍将改变英国。毕竟，有45%的苏格兰人投票选择宁愿苏格兰完全独立。为了游说苏格兰民众投票拒绝独立，英国主要政党领袖急忙作出一连串的让步承诺，这些承诺不仅前所未见，也充满矛盾。

尽管苏格兰议会掌握了当地半数以上公共支出的控制权，但相关的征税权只有10%左右。根据英国政党领袖的承诺，似乎涉及大幅提高苏格兰的自治权。如果这些承诺兑现，苏格兰有可能控制逾半数的税收。

要实现这个所谓的“释权升级版”，可能会遇到不少阻碍。尽管英国三大主要政党显然协议了一个下放更多权力的时间表，但到底下放哪些权力尚未确定。

更令人困惑的是，这些政党领袖在9月16日暗示，将维持“巴奈特公式”的预算分配方式，根据这项公式，苏格兰政府目前所得到的英国政府预算高于平均水准。理论上而言，若下放更多征税权给苏格兰，苏格兰获得的预算分配应该缩减。

当公投事件的热度消退后，有可能英国政党领袖会改口，说他们在公投前的喊话只是说说，不是坚决承诺。有关新释权的争论，可能削弱英国首相卡梅伦的声势。如果他下台，换上一个疑欧派的领导人，英国脱欧的疑虑将会再起。

虽然公投结果明确否决独立，但这不太可能影响苏格兰要求大幅增加权力的筹码。如果英国国会政党领袖翻脸不认帐，将会激怒投票反对独立的苏格兰民众，认为自己被骗了。但“释权升级版”计划本身也有风险。不管是表面上或实质上，如果给苏格兰太多优惠，威尔斯(威尔士)、北爱尔兰将会更加不满，英格兰其他较不富裕的地区也会抱怨。