版本:
中国
货币新闻 | 2014年 9月 23日 星期二 14:20 BJT

台湾财政：第四季将发行1,650亿台币公债及650亿国库券

路透台北9月23日 - 台湾财政部周二表示，第四季将发行1,650亿台币甲类公债，并将发行650亿台币国库券；此外财政部亦称，为维持调度弹性因而取消原订11月发行的364天期的国库券。

财政部去年第四季因截标20年增额公债，原预计发行1,250亿台币甲类公债，实际发行额1,246.512亿；国库券则因取消91天、182天期标售，实际发行额500亿台币。

财政部去年底与主要公债交易商召开会议，指出2014年公债发行量仍将逾6,000亿台币，此为台湾政府连续第五年发债量超过6,000亿台币水准。

财政部并在公布今年发债计划时称，10年公债增额次数将由一次增加至两次，全年度规划发行20次公债，其中1月发行三次，2月、5月、6月、7月、10月及11月等6个月各发行两次，其余5个月各发行一次；发行年期分别订为两年(一次)、五年(五次)、10年(六次)、20年(四次)及30年(四次)。

截至2014年8月底止，中央公债未偿还余额为5兆2,861亿台币。

第四季公债发行细节：

期别 年期 金额(亿台币) 标售日期 发行日期

103/14 20 300 9月29日 10月02日

103/15 5 400 10月09日 10月15日

103/13R 10 350 11月04日 11月07日

103/16 30 300 11月21日 11月26日

103/13R 10 300 12月01日 12月04日

第四季国库券发行细节：

期别 天期 金额(亿台币) 标售日期 发行日期

财103-9期 91 300 12月24日 12月25日

财103-10期 182 350 12月26日 12月29日

10月份：必要时「不定期」发行国库券。

11月份：必要时「不定期」发行国库券。 (完)

财政部网站请见(here)

台湾新债发行请见 (记者 董永年/高洁如; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐