台湾财政：第四季将发行1,650亿台币公债及650亿国库券

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北9月23日 - 台湾财政部周二表示，第四季将发行1,650亿台币甲类公债，并将发行650亿台币国库券；此外财政部亦称，为维持调度弹性因而取消原订11月发行的364天期的国库券。
财政部去年第四季因截标20年增额公债，原预计发行1,250亿台币甲类公债，实际发行额1,246.512亿；国库券则因取消91天、182天期标售，实际发行额500亿台币。
财政部去年底与主要公债交易商召开会议，指出2014年公债发行量仍将逾6,000亿台币，此为台湾政府连续第五年发债量超过6,000亿台币水准。
财政部并在公布今年发债计划时称，10年公债增额次数将由一次增加至两次，全年度规划发行20次公债，其中1月发行三次，2月、5月、6月、7月、10月及11月等6个月各发行两次，其余5个月各发行一次；发行年期分别订为两年(一次)、五年(五次)、10年(六次)、20年(四次)及30年(四次)。
截至2014年8月底止，中央公债未偿还余额为5兆2,861亿台币。
第四季公债发行细节：
期别 年期 金额(亿台币) 标售日期 发行日期
103/14 20 300 9月29日 10月02日
103/15 5 400 10月09日 10月15日
103/13R 10 350 11月04日 11月07日
103/16 30 300 11月21日 11月26日
103/13R 10 300 12月01日 12月04日
第四季国库券发行细节：
期别 天期 金额(亿台币) 标售日期 发行日期
财103-9期 91 300 12月24日 12月25日
财103-10期 182 350 12月26日 12月29日
10月份：必要时「不定期」发行国库券。
11月份：必要时「不定期」发行国库券。 (完)
财政部网站请见(here)
台湾新债发行请见 (记者 董永年/高洁如; 审校 曾祥进)
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