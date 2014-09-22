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货币新闻 | 2014年 9月 22日 星期一 14:15 BJT

泰国央行：总裁称仍预计2014年GDP增长接近1.5%

张旭州还表示，目前2.0%的政策利率 仍然有利经济复苏，而且泰国经济强劲程度足以承受美国联邦储备理事会(美联储/FED)的任何升息举动。

泰国4-6月经济较前季增长0.9%，避免陷入技术性衰退。上半年，泰国经济同比下滑0.1%，受累于持续数月的政治动乱。泰国是东南亚第二大经济体。(完) (编译 张涛/朱晓军; 审校 高琦/李春喜)
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