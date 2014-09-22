泰国央行：总裁称仍预计2014年GDP增长接近1.5%

国际油市：油价在淡静交投中下跌，因美国石油产量升高
路透东京4月18日 - 油价周二在清淡交易中下跌，此前许多市场因复活节假期休市多达四天，此外美国政府一份报告显示石油产量升高。
张旭州还表示，目前2.0%的政策利率 仍然有利经济复苏，而且泰国经济强劲程度足以承受美国联邦储备理事会(美联储/FED)的任何升息举动。
泰国4-6月经济较前季增长0.9%，避免陷入技术性衰退。上半年，泰国经济同比下滑0.1%，受累于持续数月的政治动乱。泰国是东南亚第二大经济体。(完) (编译 张涛/朱晓军; 审校 高琦/李春喜)
路透东京4月18日 - 油价周二在清淡交易中下跌，此前许多市场因复活节假期休市多达四天，此外美国政府一份报告显示石油产量升高。
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
0642GMT * 欧元/日圆亚洲市场基本持稳，在115.97-116.20区间 * 法国大选第一轮投票周日进行，风险仍处于下档，交投气氛仍紧张 * 菲永与马克龙之间的竞争或将有利于梅朗雄和勒庞 * 116.20的周线一目云区基准线为欧元/日圆的初始阻力位 * 日线一目均衡转换线在116.64，空头回补兴趣在116.00下方 (完) (编译 王琛；审校 王颖)