《热点透视》阿里巴巴IPO高歌猛进，难掩大股东软银估值困境

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Una Galani；编译 朱晓军

路透香港9月22日 - 阿里巴巴 首次公开发行(IPO)一路高歌猛进，也将市场注意力转到日本企业巨头软银 的估值困境。在阿里巴巴成功于纽约上市后，软银持有的32%股份超越了它的其他业务价值。9月22日早盘，软银股价下挫5%，提醒着人们这笔投资既是幸福又是包袱。

2000年，软银入股阿里巴巴2,000万美元，可能是历史上最成功的投资之一。按照阿里巴巴上市首日收盘价93.89美元，持股价值接近750亿美元。软银即便想要卖出，也无法以该价格出手。但是，即使打折20%，持股价值也达到了约600亿美元。

孙正义的软银也持有其他大型上市公司股份，其中最重要的是美国移动运营商Sprint 、互联网门户雅虎日本 和在线游戏开发商GungHo Online Entertainment 。软银控股这些公司，持股市值共计约350亿美元。加上阿里巴巴，软银的四大公开交易投资项目就超过该集团920亿美元的市值。

券商Jefferies称，这说明投资者认为软银有利可图的日本电信业务价值不大甚至价值全无。该券商还指出，阿里巴巴只是软银1,300多项投资之一，而软银投资了众多处于不同增长阶段的互联网企业。其中部分企业可能也会成为佼佼者。

让人担忧的是，只要软银还维持这样的扩张性投资策略，投资者就不太愿意看好该集团的这些投资。阿里巴巴和软银其他业务之间并无太多明显协同效应。软银此前曾为投资者提供了对阿里巴巴的间接投资方式，但他们现在可以直接购买后者股票了。