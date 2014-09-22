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亚洲 | 2014年 9月 22日 星期一 14:20 BJT

路透基点：山水水泥3亿美元贷款案已取消组建银团--TRLPC

路透香港9月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，山水水泥集团3亿美元三年期贷款的牵头行兼簿记行已经取消组建银团。

尚不清楚取消该交易的原因，不过一些消息人士表示，这笔贷款自5月初开始筹组银团后，潜在银行兴趣不大。

消息人士称，中国水泥行业产能过剩以及围绕该行业的负面因素，是银行对这笔贷款缺乏兴趣的主要原因。中国的水泥业与建筑业关系密切。

此外，还有人指出，山水水泥是一家民营公司，并且不是中国水泥产业的顶级公司。

德意志银行、汇丰控股和摩根大通是这笔交易的牵头行兼簿记行。

这笔贷款提供的综合收益为405个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码330个基点，平均期限为2.675年，并包括一项1亿美元的绿鞋选择权。

山水水泥原本计划将贷款资金用于为现有债务提供再融资。(完)

(编译 杜明霞；审校 于春红)
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