路透调查：台湾央行料连13季维持利率不变，经济复苏力道仍和缓

澳洲股市：收低，受资源类股跌势拖累
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
* 全数分析师预估周四央行将连13季维持利率不变
* 通膨稍走高，经济的复苏力道仍和缓
路透台北9月22日 - 路透调查显示，台湾央行周四(25日)预料将连续13季维持利率不变，因目前通膨虽稍有走高疑虑，但尚不到以升息因应的地步，且经济的复苏力道仍旧和缓。
根据路透调查15家金融机构，分析师全数认为台湾央行本次将维持重贴现率在1.875%不变。
美国联邦储备理事会(FED)上周召开利率决策会议。根据其结束两日会议后发布的声明显示，没有改变对何时可能将指标利率从近零水准上调的看法，缓和了投资人对美联储可能较市场预期提前收紧货币政策的忧虑。但美联储在同声明一并发布的经济预估中暗示，一旦开始升息，速度将较6月联储预估的更快。
台湾官方在8月中旬最新预测中，双双上调了今年的经济成长率以及通膨率预估值。今年的GDP及CPI年增率分别调至3.41%和1.64%；明年则估为3.51%及1.46%。
台湾8月消费者物价指数(CPI)较上年同期升2.07%，创下了一年半以来的高位，也明显高于市场预估的1.84%涨幅。
以下为15家金融机构对台湾央行利率决策预估：
金融机构 重贴现率(%)
4CAST 1.875
澳新银行 1.875
兆丰金控 1.875
巴克莱 1.875
巴黎银行 1.875
中国信托金控 1.875
星展银行 1.875
ING 1.875
凯基投顾 1.875
元富投顾 1.875
兆丰投顾 1.875
苏格兰皇家银行 1.875
大众银行 1.875
台新投顾 1.875
元大投顾 1.875
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中 值 1.875
台湾央行利率利率预估请见
台湾经济成长预估请见 (记者 李可柔/高洁如; 审校 杨淑祯)
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
0642GMT * 欧元/日圆亚洲市场基本持稳，在115.97-116.20区间 * 法国大选第一轮投票周日进行，风险仍处于下档，交投气氛仍紧张 * 菲永与马克龙之间的竞争或将有利于梅朗雄和勒庞 * 116.20的周线一目云区基准线为欧元/日圆的初始阻力位 * 日线一目均衡转换线在116.64，空头回补兴趣在116.00下方 (完) (编译 王琛；审校 王颖)
路透4月18日 - 亚币周二走软，因投资者出脱新兴市场头寸，在朝鲜 (北韩)紧张局势明显消退之前不愿承担风险。 朝鲜周日试射导弹失败，令人担心该国可能很快再次进行导弹或核试 验，从而导致避险情绪升温。不过这种避险人气有发生变化的迹象。 黄金价格在朝鲜试射导弹后上涨，但目前已脱离五个月高位，日圆兑 美元也下滑0.17%。 但特朗普近几周在朝鲜问题上采取强硬路线，这点在美国副总统彭斯周一发出的警告中得到进一步突显。彭斯警告称，美国近期对叙利亚与阿富汗的军事打击显示出美国领导人的决心不容置疑。 朝鲜方面保持桀骜不驯的态度，表示他们的下一次核试验将在“我们总指挥部认为的必要时间和地点举行”。 亚币下滑，因美元兑日圆 从周一触及的五个月低点回升。 菲律宾披索兑美元 连续第二天下滑，此前数据显示该国海外劳工汇回国内的款项总额同比增加3.4%。 印尼卢比兑美元 跌至近一周低位，周三该国将进行雅加达省长选举。 印尼市场周三