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亚洲 | 2014年 9月 22日 星期一 14:33 BJT

路透调查：台湾央行料连13季维持利率不变，经济复苏力道仍和缓

* 全数分析师预估周四央行将连13季维持利率不变

* 通膨稍走高，经济的复苏力道仍和缓

路透台北9月22日 - 路透调查显示，台湾央行周四(25日)预料将连续13季维持利率不变，因目前通膨虽稍有走高疑虑，但尚不到以升息因应的地步，且经济的复苏力道仍旧和缓。

根据路透调查15家金融机构，分析师全数认为台湾央行本次将维持重贴现率在1.875%不变。

美国联邦储备理事会(FED)上周召开利率决策会议。根据其结束两日会议后发布的声明显示，没有改变对何时可能将指标利率从近零水准上调的看法，缓和了投资人对美联储可能较市场预期提前收紧货币政策的忧虑。但美联储在同声明一并发布的经济预估中暗示，一旦开始升息，速度将较6月联储预估的更快。

台湾官方在8月中旬最新预测中，双双上调了今年的经济成长率以及通膨率预估值。今年的GDP及CPI年增率分别调至3.41%和1.64%；明年则估为3.51%及1.46%。

台湾8月消费者物价指数(CPI)较上年同期升2.07%，创下了一年半以来的高位，也明显高于市场预估的1.84%涨幅。

以下为15家金融机构对台湾央行利率决策预估：

金融机构 重贴现率(%)

4CAST 1.875

澳新银行 1.875

兆丰金控 1.875

巴克莱 1.875

巴黎银行 1.875

中国信托金控 1.875

星展银行 1.875

ING 1.875

凯基投顾 1.875

元富投顾 1.875

兆丰投顾 1.875

苏格兰皇家银行 1.875

大众银行 1.875

台新投顾 1.875

元大投顾 1.875

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中 值 1.875

台湾央行利率利率预估请见

台湾经济成长预估请见 (记者 李可柔/高洁如; 审校 杨淑祯)
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