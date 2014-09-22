《RUSSELL专栏》亚洲LNG价格开始季节性攀高，但难以逼近纪录高位

虽然这远非价格下跌的唯一因素，但确实也凸显出新增供应正在改变市场结构。

从日本和印度LNG买家的操作中也可见一斑，他们转售了部分此前承购的美国LNG。

市场终于慢慢接受了这个事实：未来几年LNG可能出现供应过剩，即便把实际需求预估也考虑在内。

全球需求增长中大部分取决于中国，但即使2020年前中国的LNG消费量翻倍至约6,000万吨，进入市场的新增供应也将超出新增需求。

亚洲还有其他新兴的LNG消费国，特别是新加坡和越南，但新增供应会再度淹没需求增长。

市场吸收新增LNG供应的唯一办法就是，价格低到可以与其他替代能源竞争的地步。