《RUSSELL专栏》亚洲LNG价格开始季节性攀高，但难以逼近纪录高位

国际油市：油价在淡静交投中下跌，因美国石油产量升高
路透东京4月18日 - 油价周二在清淡交易中下跌，此前许多市场因复活节假期休市多达四天，此外美国政府一份报告显示石油产量升高。
虽然这远非价格下跌的唯一因素，但确实也凸显出新增供应正在改变市场结构。
从日本和印度LNG买家的操作中也可见一斑，他们转售了部分此前承购的美国LNG。
市场终于慢慢接受了这个事实：未来几年LNG可能出现供应过剩，即便把实际需求预估也考虑在内。
全球需求增长中大部分取决于中国，但即使2020年前中国的LNG消费量翻倍至约6,000万吨，进入市场的新增供应也将超出新增需求。
亚洲还有其他新兴的LNG消费国，特别是新加坡和越南，但新增供应会再度淹没需求增长。
市场吸收新增LNG供应的唯一办法就是，价格低到可以与其他替代能源竞争的地步。
考虑到主要的替代能源--煤炭价格处于五年低点，而且也深陷结构性供应过剩，LNG价格上涨前景不容乐观。(完) (译文审校 张荻/杜明霞/李春喜)
路透东京4月18日 - 油价周二在清淡交易中下跌，此前许多市场因复活节假期休市多达四天，此外美国政府一份报告显示石油产量升高。
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
0642GMT * 欧元/日圆亚洲市场基本持稳，在115.97-116.20区间 * 法国大选第一轮投票周日进行，风险仍处于下档，交投气氛仍紧张 * 菲永与马克龙之间的竞争或将有利于梅朗雄和勒庞 * 116.20的周线一目云区基准线为欧元/日圆的初始阻力位 * 日线一目均衡转换线在116.64，空头回补兴趣在116.00下方 (完) (编译 王琛；审校 王颖)