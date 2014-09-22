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亚洲 | 2014年 9月 22日 星期一 14:51 BJT

人民币汇率：8月实际有效汇率环比上升1.62%，回升势头加快--BIS

路透北京9月22日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，人民币实际有效汇率指数8月环比上升1.62%至116.68，连续第三个月回升，增速较前月的0.65%明显加快。

这体现人民币兑多种货币汇率加速升值。8月间美元加速升值，但人民币兑美元即期汇率 当月累计升值0.51%，兑欧元 升值达2.5%，兑日圆 亦升值1.7%。

数据并显示，8月人民币名义有效汇率指数为113.42，环比续升1.70%，且增速创下自2011年9月以来的新高。当月美元/人民币即期收盘价为6.1432元。

此前，人民币实际和名义有效汇率均于今年1月份创出历史新高，分别为121.2和115.62；截至5月，分别较高点回落了5.9%和4.4%，6月起企稳回升。

根据BIS数据，2013年全年人民币实际有效汇率和名义有效汇率分别升值7.9%和7.2%，升幅较2012年的2.2%和1.7%明显提升。

BIS的有效汇率指数是基于2008-2010年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日圆分列前三位。(完)

参看详情，请点选国际清算银行网站 here (发稿 倪蔚丹；审校 李然/曾祥进)
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