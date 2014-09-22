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债券 | 2014年 9月 22日 星期一 14:32 BJT

欧元债市：德国公债期货跳涨，股市疲弱推动资金流入债市

路透伦敦9月22日 - 德国公债期货周一跳涨，因中国制造业数据疲软的预期推动股市回落，带动资金流入避险的公债市场。

交易商称，周二公布的中国制造业采购经理人指数(PMI)初值或将低于50荣枯线，说明制造业活动正在萎缩。

“亚洲市场疲弱，因此今天看似是避险的一天，而且德债上周开始的涨势也得以持续，”KBC证券策略师Piet Lammens称。

德债期货 最新涨30个跳动点至148.79，周五收在148.49。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 朱晓军；审校 于春红)
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