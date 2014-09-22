《分析师观点》台湾8月外销订单年增率低于预期，苹果手机接单延后

路透台北9月22日 - 台湾经济部周一公布，8月外销订单较上年同期增5.2%，低于市场预估的成长7.4%。

经济部表示，8月外销订单的金额为382.1亿美元，较上月增加0.3亿美元或0.1%。

经济部统计处长林丽贞在记者会中称，苹果 新智慧手机接单有延后情形， 较会显现在9月以后的外销订单上。

她并表示，今年外销订单金额可望超过4,500亿美元，创下历史新高纪录。

经济部在发布的新闻稿中称，电子产品增加12.6%为最主要贡献来源，主因手持行动装置推陈出新及电子产品旺季备货需求扩增，带动高阶制程晶圆代工、晶片设计、封测、DRAM等接单畅旺。

展望未来，经济部指出，大陆十一长假及欧美年终旺季拉货潮带动，加以手持行动装置新品陆续上市、4G及物联网之新兴运用等因素挹注下，有助电子产品之接单续旺。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%)：

2014年8月 2014年7月

外销订单 +5.2 +5.7

路透调查 +7.4

订单区域

中国大陆(含港) +2.9 +9.2

美国 +5.1 +1.5

欧洲 +5.5 +3.2

日本 +6.9 +1.9

**市场评论**

大众银行分析师 陈森林：

8月订单表现不如预期，除原物料价格下滑外，电子产品表现也比预期稍弱，这是较为意外的地方。就地区别也是如此，像是中国、东协的数字都比上个月下滑。由于近期美元转为强势引发资金流出亚洲，若以过去外资流入都会带动相关需求的经验判断，可能会影响第四季外销订单的需求。

凯基投顾分析师 蔡耀德：

若以我们由上市公司的营收来估计，近期传产的外销情况下滑蛮大的，可能是最近美元走强对原料的价格有压抑作用，此外中国近期需求也不算好，这部分也的确有些疑虑。

电子产品部分，成长一如预期。我们预估，台湾今年的订单年增率约在5.5-6%左右，今年以来在5.4%，我们预估今年余下的月份订单成长幅度也约在这样的水位附近。其中大题材是全球制造业产业升级之下，对机械及设备的需求扬升，这样的题材有望延续到明年。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市临收盘前公布，台币兑美元 收升2.9分，报30.229。

--台股加权股价指数 收跌1.14%至9,134.65点。

**相关连结**

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**相关背景**

--主计总处8月将2014年经济成长率的预估上修至3.41%，明年为3.51%，而今年出口预估年增3.21%、进口年增3.80%，明年出口年增4.09%，进口年增4.26%。