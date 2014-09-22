《分析师观点》台湾8月外销订单年增率低于预期，苹果手机接单延后

澳洲股市：收低，受资源类股跌势拖累
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
路透台北9月22日 - 台湾经济部周一公布，8月外销订单较上年同期增5.2%，低于市场预估的成长7.4%。
经济部表示，8月外销订单的金额为382.1亿美元，较上月增加0.3亿美元或0.1%。
经济部统计处长林丽贞在记者会中称，苹果 新智慧手机接单有延后情形， 较会显现在9月以后的外销订单上。
她并表示，今年外销订单金额可望超过4,500亿美元，创下历史新高纪录。
经济部在发布的新闻稿中称，电子产品增加12.6%为最主要贡献来源，主因手持行动装置推陈出新及电子产品旺季备货需求扩增，带动高阶制程晶圆代工、晶片设计、封测、DRAM等接单畅旺。
展望未来，经济部指出，大陆十一长假及欧美年终旺季拉货潮带动，加以手持行动装置新品陆续上市、4G及物联网之新兴运用等因素挹注下，有助电子产品之接单续旺。
以下为外销订单数据较上年同期变动率(%)：
2014年8月 2014年7月
外销订单 +5.2 +5.7
路透调查 +7.4
订单区域
中国大陆(含港) +2.9 +9.2
美国 +5.1 +1.5
欧洲 +5.5 +3.2
日本 +6.9 +1.9
**市场评论**
大众银行分析师 陈森林：
8月订单表现不如预期，除原物料价格下滑外，电子产品表现也比预期稍弱，这是较为意外的地方。就地区别也是如此，像是中国、东协的数字都比上个月下滑。由于近期美元转为强势引发资金流出亚洲，若以过去外资流入都会带动相关需求的经验判断，可能会影响第四季外销订单的需求。
凯基投顾分析师 蔡耀德：
若以我们由上市公司的营收来估计，近期传产的外销情况下滑蛮大的，可能是最近美元走强对原料的价格有压抑作用，此外中国近期需求也不算好，这部分也的确有些疑虑。
电子产品部分，成长一如预期。我们预估，台湾今年的订单年增率约在5.5-6%左右，今年以来在5.4%，我们预估今年余下的月份订单成长幅度也约在这样的水位附近。其中大题材是全球制造业产业升级之下，对机械及设备的需求扬升，这样的题材有望延续到明年。
**市场反应**
--此数据在台湾汇市临收盘前公布，台币兑美元 收升2.9分，报30.229。
--台股加权股价指数 收跌1.14%至9,134.65点。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为http:/www.moea.gov.tw
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**相关背景**
--主计总处8月将2014年经济成长率的预估上修至3.41%，明年为3.51%，而今年出口预估年增3.21%、进口年增3.80%，明年出口年增4.09%，进口年增4.26%。
--台湾外销订单数据的表现通常优于实质出口及工业生产数据，因台湾制造业者纷纷将生产基地外移到中国大陆或其他国家，以降低成本。(完) (集体采写 台北记者组; 审校 张喜良/黄凯)
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
0642GMT * 欧元/日圆亚洲市场基本持稳，在115.97-116.20区间 * 法国大选第一轮投票周日进行，风险仍处于下档，交投气氛仍紧张 * 菲永与马克龙之间的竞争或将有利于梅朗雄和勒庞 * 116.20的周线一目云区基准线为欧元/日圆的初始阻力位 * 日线一目均衡转换线在116.64，空头回补兴趣在116.00下方 (完) (编译 王琛；审校 王颖)
路透4月18日 - 亚币周二走软，因投资者出脱新兴市场头寸，在朝鲜 (北韩)紧张局势明显消退之前不愿承担风险。 朝鲜周日试射导弹失败，令人担心该国可能很快再次进行导弹或核试 验，从而导致避险情绪升温。不过这种避险人气有发生变化的迹象。 黄金价格在朝鲜试射导弹后上涨，但目前已脱离五个月高位，日圆兑 美元也下滑0.17%。 但特朗普近几周在朝鲜问题上采取强硬路线，这点在美国副总统彭斯周一发出的警告中得到进一步突显。彭斯警告称，美国近期对叙利亚与阿富汗的军事打击显示出美国领导人的决心不容置疑。 朝鲜方面保持桀骜不驯的态度，表示他们的下一次核试验将在“我们总指挥部认为的必要时间和地点举行”。 亚币下滑，因美元兑日圆 从周一触及的五个月低点回升。 菲律宾披索兑美元 连续第二天下滑，此前数据显示该国海外劳工汇回国内的款项总额同比增加3.4%。 印尼卢比兑美元 跌至近一周低位，周三该国将进行雅加达省长选举。 印尼市场周三