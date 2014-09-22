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亚洲 | 2014年 9月 22日 星期一 14:38 BJT

澳洲股市：收跌1.3%，几乎抹去年内迄今所有涨幅

铁矿石价格.IO62-CNI=SI近期下跌，债券收益率上涨以及担忧中国经济放缓，冲击市场人气。澳洲股市年内迄今涨幅几乎回吐殆尽。

澳洲股市今年大致持平，小涨0.2%。(完)
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