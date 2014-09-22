版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 22日 星期一 14:41 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

泰国央行总裁张旭州周一表示，由于消费改善抵消了出口和旅游业疲弱的影响，今年泰国经济增长率预计
接近央行预期的1.5%。他还表示，货币政策仍然宽松，目前2.0%的政策利率 仍然有利经济复苏
，而且泰国经济强劲程度足以承受美国联邦储备理事会(美联储/FED)的任何升息举动。 
    
    英国央行上周五公布一份研究显示，该央行3,750亿英镑(6,120亿美元)金融体系注资计划未能促进银行放
贷，但有助于通过其他方式提振该国经济好转。英国央行在2009年3月推出购债计划时称，此举可能提高银行
向企业和家庭放贷的意愿。英国央行新的研究表明，量化宽松举措没有建立起新的银行放贷渠道。 
    
    周六有报导援引欧洲央行管委诺亚的讲话称，该央行目前不考虑扩大资产购买，把政府公债纳入购买范围
。欧洲央行本周稍早首次发放超长期贷款，但银行业需求不旺盛，引发市场臆测，认为欧央行可能仍得进行所
谓的量化宽松，印钞以购买大量民间和主权债券。诺亚接受德国杂志Wirtschafts Woche专访，在被问及欧洲
央行目前议程是否包括量化宽松的问题时，他称“没有。我们已经做出一些决策，将观察是否会达成我们预期
的效果。” 
    
    美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔称，我个人预计首次升息在春季，目前不担心通胀，我认为市场中有
金融过度的迹象。费希尔称，升息应“每次上调25个基点”。 
    
    
  美国       联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
             基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率1.0%               2010年9月8日升25基点
  巴西       Selic利率11%                   2014年4月3日升25基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率3.00%    2012年7月5日降25基点
             一年期贷款利率6.00%            2012年7月5日降31基点
  台湾       重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
             担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
             短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国       基本利率(base rate)目标2.25%   2014年8月14日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.50%              2013年8月6日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率3.50%              2014年7月24日升25基点
  泰国       一天期附买回利率2.0%           2014年3月12日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0                2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率8.00%                2014年1月28日升25基点
             附卖回利率7.00%                2014年1月28日升25基点
  印尼       指标利率7.50%                  2013年11月12日上调25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间0.00-0.25%         2011年8月3日下调目标区间50基点
  瑞典       附买回利率0.25%                2014年7月3日降50基点
  挪威       指标利率1.50%                  2012年3月14日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率8.00%        2014年7月25日上调50个基点
                                            
                                            
  非洲
  南非       附买回利率5.75%                2014年7月17日升25基点
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%
 。(完)
 
 (整理 李春喜; 审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐