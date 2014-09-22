泰国央行总裁张旭州周一表示，由于消费改善抵消了出口和旅游业疲弱的影响，今年泰国经济增长率预计 接近央行预期的1.5%。他还表示，货币政策仍然宽松，目前2.0%的政策利率 仍然有利经济复苏 ，而且泰国经济强劲程度足以承受美国联邦储备理事会(美联储/FED)的任何升息举动。 英国央行上周五公布一份研究显示，该央行3,750亿英镑(6,120亿美元)金融体系注资计划未能促进银行放 贷，但有助于通过其他方式提振该国经济好转。英国央行在2009年3月推出购债计划时称，此举可能提高银行 向企业和家庭放贷的意愿。英国央行新的研究表明，量化宽松举措没有建立起新的银行放贷渠道。 周六有报导援引欧洲央行管委诺亚的讲话称，该央行目前不考虑扩大资产购买，把政府公债纳入购买范围 。欧洲央行本周稍早首次发放超长期贷款，但银行业需求不旺盛，引发市场臆测，认为欧央行可能仍得进行所 谓的量化宽松，印钞以购买大量民间和主权债券。诺亚接受德国杂志Wirtschafts Woche专访，在被问及欧洲 央行目前议程是否包括量化宽松的问题时，他称“没有。我们已经做出一些决策，将观察是否会达成我们预期 的效果。” 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔称，我个人预计首次升息在春季，目前不担心通胀，我认为市场中有 金融过度的迹象。费希尔称，升息应“每次上调25个基点”。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率11% 2014年4月3日升25基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.25% 2014年8月14日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.50% 2014年7月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率2.0% 2014年3月12日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率8.00% 2014年1月28日升25基点 附卖回利率7.00% 2014年1月28日升25基点 印尼 指标利率7.50% 2013年11月12日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率0.25% 2014年7月3日降50基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率8.00% 2014年7月25日上调50个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25% 。(完) (整理 李春喜; 审校 白云)