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亚洲 | 2014年 9月 22日 星期一 14:44 BJT

表格: 中国8月成品油进口分项数据

路透北京9月22日 - 以下是中国海关总署公布的8月成品油进口分项数据一览表（单位均为吨）：
                                8月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
汽油                             127        80.78      2,015.28              760       424.52
  原产地:
   荷兰                          113            -      1,841.81              113            -
   德国                           15       191.29      3,187.73               51         0.32
   法国                            -         -100             -              181       150.97
   澳大利亚                        -            -             -                7            -
   美国                            -            -             -               34       84,490
   泰国                            -            -             -              201            -
   韩国                            -            -             -              158            -
   日本                            -            -             -               12         0.82
   英国                            -            -             -                4       -63.29

石脑油                       408,800        47.92        997.59        1,613,673        -31.7
  原产地:
   韩国                       90,917       -14.01      1,022.15          378,162       -62.71
   沙特阿拉伯                 57,953       -56.15        975.12          119,253       -36.74
   美国                       51,918            -       1,007.3           51,918            -
   阿拉伯联合酋长国           51,786            -      1,004.99          109,650            -
   印度                       36,661            -        995.59           36,661            -
   印度尼西亚                 34,610            -      1,011.46           34,610            -
   泰国                       31,450       -18.23      1,008.59          128,855        15.22
   马来西亚                   24,115            -      1,032.59           24,115       -47.44
   俄罗斯联邦                 22,055            -        850.07          176,578        17.42
   新加坡                      7,335            -        975.17            7,335       -58.52
   日本                            1       -42.86         2,544               12        13.04
   挪威                            -            -             -           94,611            -
   巴布亚新几内亚                  -            -             -           20,997            -
   比利时                          -            -             -           89,949            -
   伊朗                            -            -             -           65,120            -
   科威特                          -            -             -           91,508            -
   阿尔及利亚                      -            -             -          155,000       -38.24
   也门共和国                      -            -             -           29,339            -

航空煤油                     373,185       -30.79        962.79        2,618,111       -32.06
  原产地:
   韩国                      306,815       -15.09        962.33        2,179,914        -22.6
   日本                       66,293       -52.21        964.96          326,925       -36.43
   美国                           77            -         937.6              303      917,600
   马来西亚                        -            -             -           29,724         7.25
   澳门                            -            -             -               17       105.95
   新加坡                          -         -100             -           81,228       -70.11

其他煤油                       2,988       -94.51      1,360.73          218,935       -49.96
  原产地:
   美国                        1,400        32.07      1,468.44            5,853        69.37
   新加坡                        717       143.69       1,257.6           84,009        57.23
   沙特阿拉伯                    381       -81.02        599.62            3,647       -82.89
   法国                          301       686.14      1,198.78            2,397       -33.86
   日本                           55       -95.09      2,024.27            4,483       -61.51
   德国                           55       587.74      3,632.65              174        75.81
   台湾                           41       -98.98      2,262.49           21,881       -47.81
   比利时                         20        67.76      2,468.45            3,191       448.67
   韩国                           19       -99.31         3,463            1,542       -95.69
   意大利                          -            -             -                1            -
   荷兰                            -            -             -               62       388.81
   阿拉伯联合酋长国                -            -             -           17,310       179.18
   南非                            -            -             -              151       -14.29
   卡塔尔                          -         -100             -            8,110        59.28
   马来西亚                        -         -100             -           66,123       -52.09

柴油                           1,206            -      1,039.13          211,681            -
  原产地:
   泰国                        1,206            -      1,038.68            4,627            -
   德国                            -            -             -              145            -
   波兰                            -            -             -               50            -
   巴拿马                          -            -             -               54            -
   俄罗斯联邦                      -            -             -          109,460            -
   新加坡                          -            -             -            3,230            -
   日本                            -            -             -           42,436            -
   台湾                            -            -             -           41,957            -
   韩国                            -            -             -            9,720            -

5-7号燃料油                1,442,755        23.25        621.99       12,221,636       -27.27
  原产地:
   委内瑞拉                  405,986        63.03        605.27        3,107,376        14.35
   韩国                      197,429        11.52        607.92        1,096,058       -31.97
   新加坡                    188,814        -56.4        617.31        2,830,289        15.36
   伊朗                      135,580            -        638.39          257,597       -67.95
   美国                      133,300            -        600.79          133,300         1.66
   马来西亚                  132,025            -        688.25        1,669,752        41.09
   俄罗斯联邦                100,481       -59.53         659.9        1,803,659       -62.03
   印度尼西亚                 89,734            -        647.78          272,378       -59.74
   日本                       34,825       -35.95           575          227,913       -54.24
   哈萨克斯坦                 24,501       201.22        532.76          145,832       -81.21
   巴林                           79            -        731.41               98       -94.59
   波兰                            -            -             -               89            -
   新西兰                          -            -             -           83,583            -
   巴拿马                          -            -             -              209            -
   泰国                            -            -             -           78,432            -
   沙特阿拉伯                      -            -             -          473,769       109.45
   科威特                          -         -100             -              390       -87.96
   德国                            -            -             -              758            -
   台湾                            -            -             -           40,132            -
   阿拉伯联合酋长国                -         -100             -               21         -100

其他燃料油                    11,031       128.94        724.63           82,455       -89.88
  原产地:
   哈萨克斯坦                 10,919       164.21        725.21           60,314       -28.32
   乌兹别克斯坦                   59            -        666.61            4,053        21.13
   吉布提                         54            -        650.98              120       -25.52
   澳大利亚                        -         -100             -              394        47.21
   新西兰                          -         -100             -              592        -5.63
   俄罗斯联邦                      -         -100             -           15,099       -44.91
   马来西亚                        -            -             -              992       -99.47
   印度尼西亚                      -            -             -              490        1,125
   韩国                            -         -100             -               18       -99.94
   巴林                            -            -             -              105       -85.59
   台湾                            -            -             -              279            -

液化石油气(LPG)              507,398        -3.12        860.16        4,226,534        62.59
  原产地:
   阿拉伯联合酋长国          286,555        37.53         839.2        2,277,031       288.83
   科威特                    113,831       102.75        892.73          355,841        -2.48
   沙特阿拉伯                 50,928       -31.05        882.16          261,830       -37.48
   美国                       34,082         71.6         909.2          412,110       368.74
   马来西亚                   20,999            -        830.01           35,563            -
   日本                          901            -        850.25              901            -
   韩国                           91        13.68      2,467.54           88,043        44.94
   俄罗斯联邦                     11            -        450.18              137            -
   澳大利亚                        -         -100             -           36,078       -78.52
   秘鲁                            -            -             -           32,021            -
   挪威                            -            -             -           40,555        76.34
   阿尔及利亚                      -         -100             -          104,348        -5.17
   卡塔尔                          -         -100             -          370,677       -32.81
   尼日利亚                        -            -             -          165,977        70.68
   安哥拉                          -            -             -           45,420        -0.64

                                                                 
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