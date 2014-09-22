表格: 中国8月成品油进口分项数据

澳洲股市：收低，受资源类股跌势拖累
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
路透北京9月22日 - 以下是中国海关总署公布的8月成品油进口分项数据一览表（单位均为吨）： 8月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 汽油 127 80.78 2,015.28 760 424.52 原产地: 荷兰 113 - 1,841.81 113 - 德国 15 191.29 3,187.73 51 0.32 法国 - -100 - 181 150.97 澳大利亚 - - - 7 - 美国 - - - 34 84,490 泰国 - - - 201 - 韩国 - - - 158 - 日本 - - - 12 0.82 英国 - - - 4 -63.29 石脑油 408,800 47.92 997.59 1,613,673 -31.7 原产地: 韩国 90,917 -14.01 1,022.15 378,162 -62.71 沙特阿拉伯 57,953 -56.15 975.12 119,253 -36.74 美国 51,918 - 1,007.3 51,918 - 阿拉伯联合酋长国 51,786 - 1,004.99 109,650 - 印度 36,661 - 995.59 36,661 - 印度尼西亚 34,610 - 1,011.46 34,610 - 泰国 31,450 -18.23 1,008.59 128,855 15.22 马来西亚 24,115 - 1,032.59 24,115 -47.44 俄罗斯联邦 22,055 - 850.07 176,578 17.42 新加坡 7,335 - 975.17 7,335 -58.52 日本 1 -42.86 2,544 12 13.04 挪威 - - - 94,611 - 巴布亚新几内亚 - - - 20,997 - 比利时 - - - 89,949 - 伊朗 - - - 65,120 - 科威特 - - - 91,508 - 阿尔及利亚 - - - 155,000 -38.24 也门共和国 - - - 29,339 - 航空煤油 373,185 -30.79 962.79 2,618,111 -32.06 原产地: 韩国 306,815 -15.09 962.33 2,179,914 -22.6 日本 66,293 -52.21 964.96 326,925 -36.43 美国 77 - 937.6 303 917,600 马来西亚 - - - 29,724 7.25 澳门 - - - 17 105.95 新加坡 - -100 - 81,228 -70.11 其他煤油 2,988 -94.51 1,360.73 218,935 -49.96 原产地: 美国 1,400 32.07 1,468.44 5,853 69.37 新加坡 717 143.69 1,257.6 84,009 57.23 沙特阿拉伯 381 -81.02 599.62 3,647 -82.89 法国 301 686.14 1,198.78 2,397 -33.86 日本 55 -95.09 2,024.27 4,483 -61.51 德国 55 587.74 3,632.65 174 75.81 台湾 41 -98.98 2,262.49 21,881 -47.81 比利时 20 67.76 2,468.45 3,191 448.67 韩国 19 -99.31 3,463 1,542 -95.69 意大利 - - - 1 - 荷兰 - - - 62 388.81 阿拉伯联合酋长国 - - - 17,310 179.18 南非 - - - 151 -14.29 卡塔尔 - -100 - 8,110 59.28 马来西亚 - -100 - 66,123 -52.09 柴油 1,206 - 1,039.13 211,681 - 原产地: 泰国 1,206 - 1,038.68 4,627 - 德国 - - - 145 - 波兰 - - - 50 - 巴拿马 - - - 54 - 俄罗斯联邦 - - - 109,460 - 新加坡 - - - 3,230 - 日本 - - - 42,436 - 台湾 - - - 41,957 - 韩国 - - - 9,720 - 5-7号燃料油 1,442,755 23.25 621.99 12,221,636 -27.27 原产地: 委内瑞拉 405,986 63.03 605.27 3,107,376 14.35 韩国 197,429 11.52 607.92 1,096,058 -31.97 新加坡 188,814 -56.4 617.31 2,830,289 15.36 伊朗 135,580 - 638.39 257,597 -67.95 美国 133,300 - 600.79 133,300 1.66 马来西亚 132,025 - 688.25 1,669,752 41.09 俄罗斯联邦 100,481 -59.53 659.9 1,803,659 -62.03 印度尼西亚 89,734 - 647.78 272,378 -59.74 日本 34,825 -35.95 575 227,913 -54.24 哈萨克斯坦 24,501 201.22 532.76 145,832 -81.21 巴林 79 - 731.41 98 -94.59 波兰 - - - 89 - 新西兰 - - - 83,583 - 巴拿马 - - - 209 - 泰国 - - - 78,432 - 沙特阿拉伯 - - - 473,769 109.45 科威特 - -100 - 390 -87.96 德国 - - - 758 - 台湾 - - - 40,132 - 阿拉伯联合酋长国 - -100 - 21 -100 其他燃料油 11,031 128.94 724.63 82,455 -89.88 原产地: 哈萨克斯坦 10,919 164.21 725.21 60,314 -28.32 乌兹别克斯坦 59 - 666.61 4,053 21.13 吉布提 54 - 650.98 120 -25.52 澳大利亚 - -100 - 394 47.21 新西兰 - -100 - 592 -5.63 俄罗斯联邦 - -100 - 15,099 -44.91 马来西亚 - - - 992 -99.47 印度尼西亚 - - - 490 1,125 韩国 - -100 - 18 -99.94 巴林 - - - 105 -85.59 台湾 - - - 279 - 液化石油气(LPG) 507,398 -3.12 860.16 4,226,534 62.59 原产地: 阿拉伯联合酋长国 286,555 37.53 839.2 2,277,031 288.83 科威特 113,831 102.75 892.73 355,841 -2.48 沙特阿拉伯 50,928 -31.05 882.16 261,830 -37.48 美国 34,082 71.6 909.2 412,110 368.74 马来西亚 20,999 - 830.01 35,563 - 日本 901 - 850.25 901 - 韩国 91 13.68 2,467.54 88,043 44.94 俄罗斯联邦 11 - 450.18 137 - 澳大利亚 - -100 - 36,078 -78.52 秘鲁 - - - 32,021 - 挪威 - - - 40,555 76.34 阿尔及利亚 - -100 - 104,348 -5.17 卡塔尔 - -100 - 370,677 -32.81 尼日利亚 - - - 165,977 70.68 安哥拉 - - - 45,420 -0.64 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
0642GMT * 欧元/日圆亚洲市场基本持稳，在115.97-116.20区间 * 法国大选第一轮投票周日进行，风险仍处于下档，交投气氛仍紧张 * 菲永与马克龙之间的竞争或将有利于梅朗雄和勒庞 * 116.20的周线一目云区基准线为欧元/日圆的初始阻力位 * 日线一目均衡转换线在116.64，空头回补兴趣在116.00下方 (完) (编译 王琛；审校 王颖)
路透4月18日 - 亚币周二走软，因投资者出脱新兴市场头寸，在朝鲜 (北韩)紧张局势明显消退之前不愿承担风险。 朝鲜周日试射导弹失败，令人担心该国可能很快再次进行导弹或核试 验，从而导致避险情绪升温。不过这种避险人气有发生变化的迹象。 黄金价格在朝鲜试射导弹后上涨，但目前已脱离五个月高位，日圆兑 美元也下滑0.17%。 但特朗普近几周在朝鲜问题上采取强硬路线，这点在美国副总统彭斯周一发出的警告中得到进一步突显。彭斯警告称，美国近期对叙利亚与阿富汗的军事打击显示出美国领导人的决心不容置疑。 朝鲜方面保持桀骜不驯的态度，表示他们的下一次核试验将在“我们总指挥部认为的必要时间和地点举行”。 亚币下滑，因美元兑日圆 从周一触及的五个月低点回升。 菲律宾披索兑美元 连续第二天下滑，此前数据显示该国海外劳工汇回国内的款项总额同比增加3.4%。 印尼卢比兑美元 跌至近一周低位，周三该国将进行雅加达省长选举。 印尼市场周三