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亚洲 | 2014年 9月 22日 星期一 14:45 BJT

表格: 中国8月液化天然气及管道天然气进口分项数据

路透北京9月22日 - 以下是中国海关公布的8月液化天然气(LNG)及管道天然气的进口分项数据一览表（单
位均为吨）：
    
                              --------8月--------            --------年初迄今--------
                                  吨        同比%       每百万英热            吨         同比%
                                                     单位价格（美元）*
 按原产地分:
 液化天然气                 1,581,894         -5.5         11.73       13,310,217        17.24
  原产地: 
    卡塔尔                    503,035        -0.22         18.04        4,865,363        10.83
   澳大利亚                  323,057        27.49          3.23        2,522,172         8.41
   印度尼西亚                309,723        27.84          9.29        1,777,069        12.81
   赤道几内亚                199,181            -         15.53          332,543       391.51
   马来西亚                  187,312       -24.96          8.11        2,011,963        12.13
   也门共和国                 59,585       -69.23         15.91          569,643        -13.8
   汶莱                            -            -             -          115,409            -
   西班牙                          -            -             -           62,514            -
   挪威                            -            -             -           63,926            -
   特立尼达和多巴哥                -         -100             -           57,925        11.97
   俄罗斯联邦                      -            -             -          129,670            -
   阿尔及利亚                      -            -             -           62,497            -
   阿曼                            -            -             -           63,958            -
   安哥拉                          -            -             -          127,794            -
   尼日利亚                        -            -             -          428,192       130.99
   埃及                            -         -100             -          119,579       -60.24

 按进口港分: 
 液化天然气                 1,581,894         -5.5         11.73       13,310,217        17.24
  海关: 
 深圳海关                     576,451         1.28          9.45        3,762,787         1.08
福州海关                     369,309        22.25         10.36        2,362,909        25.72
上海海关                     187,312       -24.96          8.11        2,015,353        12.32
宁波海关                     130,504       -52.51         15.53        1,049,985        68.73
南京海关                     113,981         1.05         18.02        1,602,743       -23.88
大连海关                     113,957       -31.14         18.04        1,038,363       -15.48
海口海关                      90,381            -         18.05           90,381            -
拱北海关                           -            -             -          254,435            -
天津海关                           -            -             -           28,963            -
黄埔海关                           -            -             -          112,624            -
石家庄海关                         -            -             -          991,674            -

 管道天然气                 2,076,465        12.34           9.3       14,810,908        16.23
  原产地: 
    土库曼斯坦              1,716,748        11.09          9.29       12,506,032        10.17
   乌兹别克斯坦              210,976       -26.35          8.56          986,187       -28.09
   缅甸                      122,860            -          11.9        1,123,651            -
   哈萨克斯坦                 25,882         56.4          3.35          195,037       904.02


  注: - 为数据无法提供或者无可比性；
      * 为路透根据官方数据计算所得（完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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