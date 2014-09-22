版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 22日 星期一 17:19 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--9月22日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *兵器工业集团 100 10 1 9/23簿记建档 中国银行 AAA 9/24 9/25

工商银行 ======================================================================================= *山东商业集团 100 10 9 9/23簿记建档 兴业银行 AA+ 9/24 9/25 =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *林州重机 6 3 12 9/25簿记建档 招商银行 AA- 9/26 9/28

中信银行 ======================================================================================= *湖北供销合作社 6 3 12 9/25簿记建档 招商银行 AA 9/26 9/28 社有资产经营管理公司 ======================================================================================= *复星医药 20 10 12 9/25簿记建档 北京银行 AA+ 9/26 9/28

浙商银行 ======================================================================================= *绿能高科集团 6 3 12 9/28簿记建档 中国银行 AA- 9/30 10/8 ======================================================================================= 阳泉煤业集团 20 20 12 9/23簿记建档 渤海银行 AAA 9/24 9/25 ======================================================================================= 广发证券 130 30 3 9/23招标 建设银行 AAA 9/24 9/25 (最高发行余额) 农业银行等 ======================================================================================= 东吴证券 31 5 3 9/23招标 浦发银行 AA+ 9/24 9/25 ======================================================================================= 玖龙纸业(重庆) 7 3 12 9/23簿记建档 中国银行 AA 9/25 9/26 投资集团 ======================================================================================= 温州市公用 8 2.5 12 9/23簿记建档 兴业银行 AA 9/24 9/25 事业投资集团 ======================================================================================= 华映科技 5 5 12 9/23簿记建档 招商银行 AA- 9/24 9/25

======================================================================================= 西部证券 23 5 3 9/24招标 浦发银行 AA 9/25 9/26

(最高发行余额) ======================================================================================= 赣能股份 5 2 12 9/24簿记建档 中信银行 AA 9/26 9/28 ======================================================================================= 杭州实业 19 19 12 9/24簿记建档 兴业银行 AA+ 9/25 9/26 投资集团 ======================================================================================= 重庆水务 40 10 12 9/24簿记建档 农业银行 AAA 9/26 9/28 资产经营 ======================================================================================= 南京港集团 13 3 12 9/24簿记建档 交通银行 AA 9/25 9/26

南京银行 ======================================================================================= 陕天然气 10 3 12 9/24簿记建档 兴业银行 AA+ 9/25 9/26

======================================================================================= 南方水泥 15 15 12 9/25簿记建档 农业银行 AA+ 9/26 9/28

交通银行 ======================================================================================= 西安市浐灞河 11 5 12 9/25簿记建档 国泰君安 AA 9/26 9/28 发展 浦发银行 ======================================================================================= 山东钢铁集团 20 20 12 9/25簿记建档 北京银行 AAA 9/26 9/28 ======================================================================================= 中材水泥 5 5 12 9/25簿记建档 中信银行 AA 9/26 9/28 ======================================================================================= 曙光股份 6 2 12 9/25簿记建档 中国银行 AA- 9/28 9/29 ======================================================================================= 中天科技 11 2 12 9/26簿记建档 兴业银行 AA 9/28 9/29

======================================================================================= 宝钢集团新疆 13 13 12 9/26簿记建档 工商银行 AA+ 9/29 9/30 八一钢铁 ======================================================================================= 山东高速集团 10 10 12 推迟发行 民生银行 AAA　　　 -- -- =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *宁夏宝塔 28 10 5 9/25簿记建档 广发证券 AA 9/26 9/28 石化集团 交通银行 ======================================================================================= *中天建设集团 18 7 3 9/25簿记建档 中国银行 AA+ 9/26 9/28 ======================================================================================= 五矿股份 80 40 5 9/23簿记建档 中国银行 AAA 9/24 9/25 ======================================================================================= 山东三星集团 10 5 3 9/23簿记建档 兴业银行 AA 9/24 9/25 ======================================================================================= 阳泉煤业集团 15 10 3 9/23簿记建档 光大银行 AA+ 9/24 9/25 阳煤化工投资 北京银行 ======================================================================================= 苏州工业园区 30 10 5 9/23簿记建档 中信银行 AAA 9/25 9/26 国资控股发展 ======================================================================================= 温州市现代 20 10 3 9/23簿记建档 光大银行 AA 9/24 9/25 服务业投资集团 工商银行 ======================================================================================= 中国通用技术 30 30 5 9/24簿记建档 交通银行 AAA 9/25 9/26 （集团）控股 中国银行 ======================================================================================= 龙岩工贸 6 3 3 9/24簿记建档 国开行 AA 9/25 9/26 发展集团 交通银行 ======================================================================================= 重庆市万盛 8 8 5 9/25簿记建档 浦发银行 AA 9/28 9/29 经济技术开发区投资集团 ======================================================================================= 都江堰兴市 4 4 5 9/25簿记建档 浦发证券 AA 9/28 9/29 投资 ======================================================================================= 杭州萧山水务 4 2 5 9/25簿记建档 浙商银行 AA 9/26 9/28 集团 ======================================================================================= 中外运 35 20 5 9/26簿记建档 农业银行 AAA 9/29 9/30 长航集团 浦发银行 ======================================================================================= 河北建设 20 10 7 9/26簿记建档 建设银行 AAA 9/29 9/30 投资集团 (附第5年末发行人利率选择权和投资者回售权) 国开行 ======================================================================================= 酒泉钢铁集团 24 24 3 9/26簿记建档 农业银行 AA+ 9/29 9/30 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 康熙泽；审校 边竞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐