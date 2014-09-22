《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--9月22日

澳洲股市：收低，受资源类股跌势拖累
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *兵器工业集团 100 10 1 9/23簿记建档 中国银行 AAA 9/24 9/25
工商银行 ======================================================================================= *山东商业集团 100 10 9 9/23簿记建档 兴业银行 AA+ 9/24 9/25 =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *林州重机 6 3 12 9/25簿记建档 招商银行 AA- 9/26 9/28
中信银行 ======================================================================================= *湖北供销合作社 6 3 12 9/25簿记建档 招商银行 AA 9/26 9/28 社有资产经营管理公司 ======================================================================================= *复星医药 20 10 12 9/25簿记建档 北京银行 AA+ 9/26 9/28
浙商银行 ======================================================================================= *绿能高科集团 6 3 12 9/28簿记建档 中国银行 AA- 9/30 10/8 ======================================================================================= 阳泉煤业集团 20 20 12 9/23簿记建档 渤海银行 AAA 9/24 9/25 ======================================================================================= 广发证券 130 30 3 9/23招标 建设银行 AAA 9/24 9/25 (最高发行余额) 农业银行等 ======================================================================================= 东吴证券 31 5 3 9/23招标 浦发银行 AA+ 9/24 9/25 ======================================================================================= 玖龙纸业(重庆) 7 3 12 9/23簿记建档 中国银行 AA 9/25 9/26 投资集团 ======================================================================================= 温州市公用 8 2.5 12 9/23簿记建档 兴业银行 AA 9/24 9/25 事业投资集团 ======================================================================================= 华映科技 5 5 12 9/23簿记建档 招商银行 AA- 9/24 9/25
======================================================================================= 西部证券 23 5 3 9/24招标 浦发银行 AA 9/25 9/26
(最高发行余额) ======================================================================================= 赣能股份 5 2 12 9/24簿记建档 中信银行 AA 9/26 9/28 ======================================================================================= 杭州实业 19 19 12 9/24簿记建档 兴业银行 AA+ 9/25 9/26 投资集团 ======================================================================================= 重庆水务 40 10 12 9/24簿记建档 农业银行 AAA 9/26 9/28 资产经营 ======================================================================================= 南京港集团 13 3 12 9/24簿记建档 交通银行 AA 9/25 9/26
南京银行 ======================================================================================= 陕天然气 10 3 12 9/24簿记建档 兴业银行 AA+ 9/25 9/26
======================================================================================= 南方水泥 15 15 12 9/25簿记建档 农业银行 AA+ 9/26 9/28
交通银行 ======================================================================================= 西安市浐灞河 11 5 12 9/25簿记建档 国泰君安 AA 9/26 9/28 发展 浦发银行 ======================================================================================= 山东钢铁集团 20 20 12 9/25簿记建档 北京银行 AAA 9/26 9/28 ======================================================================================= 中材水泥 5 5 12 9/25簿记建档 中信银行 AA 9/26 9/28 ======================================================================================= 曙光股份 6 2 12 9/25簿记建档 中国银行 AA- 9/28 9/29 ======================================================================================= 中天科技 11 2 12 9/26簿记建档 兴业银行 AA 9/28 9/29
======================================================================================= 宝钢集团新疆 13 13 12 9/26簿记建档 工商银行 AA+ 9/29 9/30 八一钢铁 ======================================================================================= 山东高速集团 10 10 12 推迟发行 民生银行 AAA -- -- =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *宁夏宝塔 28 10 5 9/25簿记建档 广发证券 AA 9/26 9/28 石化集团 交通银行 ======================================================================================= *中天建设集团 18 7 3 9/25簿记建档 中国银行 AA+ 9/26 9/28 ======================================================================================= 五矿股份 80 40 5 9/23簿记建档 中国银行 AAA 9/24 9/25 ======================================================================================= 山东三星集团 10 5 3 9/23簿记建档 兴业银行 AA 9/24 9/25 ======================================================================================= 阳泉煤业集团 15 10 3 9/23簿记建档 光大银行 AA+ 9/24 9/25 阳煤化工投资 北京银行 ======================================================================================= 苏州工业园区 30 10 5 9/23簿记建档 中信银行 AAA 9/25 9/26 国资控股发展 ======================================================================================= 温州市现代 20 10 3 9/23簿记建档 光大银行 AA 9/24 9/25 服务业投资集团 工商银行 ======================================================================================= 中国通用技术 30 30 5 9/24簿记建档 交通银行 AAA 9/25 9/26 （集团）控股 中国银行 ======================================================================================= 龙岩工贸 6 3 3 9/24簿记建档 国开行 AA 9/25 9/26 发展集团 交通银行 ======================================================================================= 重庆市万盛 8 8 5 9/25簿记建档 浦发银行 AA 9/28 9/29 经济技术开发区投资集团 ======================================================================================= 都江堰兴市 4 4 5 9/25簿记建档 浦发证券 AA 9/28 9/29 投资 ======================================================================================= 杭州萧山水务 4 2 5 9/25簿记建档 浙商银行 AA 9/26 9/28 集团 ======================================================================================= 中外运 35 20 5 9/26簿记建档 农业银行 AAA 9/29 9/30 长航集团 浦发银行 ======================================================================================= 河北建设 20 10 7 9/26簿记建档 建设银行 AAA 9/29 9/30 投资集团 (附第5年末发行人利率选择权和投资者回售权) 国开行 ======================================================================================= 酒泉钢铁集团 24 24 3 9/26簿记建档 农业银行 AA+ 9/29 9/30 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 康熙泽；审校 边竞)
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
0642GMT * 欧元/日圆亚洲市场基本持稳，在115.97-116.20区间 * 法国大选第一轮投票周日进行，风险仍处于下档，交投气氛仍紧张 * 菲永与马克龙之间的竞争或将有利于梅朗雄和勒庞 * 116.20的周线一目云区基准线为欧元/日圆的初始阻力位 * 日线一目均衡转换线在116.64，空头回补兴趣在116.00下方 (完) (编译 王琛；审校 王颖)
路透4月18日 - 亚币周二走软，因投资者出脱新兴市场头寸，在朝鲜 (北韩)紧张局势明显消退之前不愿承担风险。 朝鲜周日试射导弹失败，令人担心该国可能很快再次进行导弹或核试 验，从而导致避险情绪升温。不过这种避险人气有发生变化的迹象。 黄金价格在朝鲜试射导弹后上涨，但目前已脱离五个月高位，日圆兑 美元也下滑0.17%。 但特朗普近几周在朝鲜问题上采取强硬路线，这点在美国副总统彭斯周一发出的警告中得到进一步突显。彭斯警告称，美国近期对叙利亚与阿富汗的军事打击显示出美国领导人的决心不容置疑。 朝鲜方面保持桀骜不驯的态度，表示他们的下一次核试验将在“我们总指挥部认为的必要时间和地点举行”。 亚币下滑，因美元兑日圆 从周一触及的五个月低点回升。 菲律宾披索兑美元 连续第二天下滑，此前数据显示该国海外劳工汇回国内的款项总额同比增加3.4%。 印尼卢比兑美元 跌至近一周低位，周三该国将进行雅加达省长选举。 印尼市场周三