表格: 中国8月银、铂金和钯进出口分项数据

澳洲股市：收低，受资源类股跌势拖累
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
路透北京9月22日 - 以下是中国海关公布的8月中国的银、铂金和钯进出口分项数据〔单位均为公斤〕： 8月 同比% 美元/盎司 年初迄今 同比% 进口: 银 170,746 -33.04 6.41 1,726,941 5.59 原产地 日本 55,312 -35.88 5.25 609,618 6.83 台湾 46,419 -36.22 1.95 367,793 -31.38 美国 31,981 -33.08 5.88 253,571 29.11 中华人民共和国 7,617 -25.04 2.03 63,826 -12.01 韩国 6,315 34.86 12.08 64,497 57.68 澳大利亚 5,560 58.63 24.5 209,357 615.06 意大利 3,492 34.83 13.75 17,551 21.35 瑞士 2,794 -33.99 22.44 20,589 -37.5 马来西亚 2,422 183.79 1.57 14,505 28.91 德国 2,071 -51.59 18.94 24,710 32.24 波多黎各 1,981 -16.2 23.07 12,111 -52.95 香港 1,647 -56.22 21.29 14,504 -18.96 南非 1,177 -20.26 21.59 8,237 -15.57 法国 610 -47.96 23.96 8,237 -3.67 俄罗斯联邦 411 3,061.54 30.84 1,759 88.09 泰国 201 59,017.65 0.92 7,565 76.6 西班牙 200 72.2 20.75 831 28.28 菲律宾 185 164.08 4 11,830 896.52 新加坡 93 -90.56 4.48 1,355 -86.3 加拿大 77 73.86 23.24 1,897 461.55 英国 63 -51.08 20.89 1,189 -41.98 荷兰 62 -86.68 3.75 1,069 29.96 丹麦 25 -19.35 10.45 261 -13.29 波兰 17 -43.74 45.39 74 52.58 秘鲁 10 - 3.42 95 - 印度 2 - 35.68 3 1,079.39 国别（地区）不详 2 -89.21 15.55 90 -0.25 墨西哥 1 - 49.7 1 - 朝鲜 - -100 - 9,719 64.3 比利时 - - - 39 - 以色列 - - - 2 - 捷克 - - - 6 - 白俄罗斯 - - - 1 -99.25 罗马尼亚 - - - 1 - 瑞典 - -100 - 48 -94.77 分类 银粉 91,784 -33.95 5.06 1,056,625 29.33 未锻造的银 27,857 9.14 12.82 214,223 -6.45 半制的银 51,105 -43.54 5.34 456,092 -22.64 银制首饰 2,864 22.93 61.78 16,899 21.87 钯 2,278 34.45 833 17,793 30.9 原产地 南非 694 539.32 975.13 2,519 278.28 俄罗斯联邦 549 192.92 890.59 2,153 -48.57 日本 396 -17.53 746.58 2,752 0.14 英国 265 -66 887.47 6,341 86.35 意大利 128 1,520.86 781.73 135 39.17 美国 83 55.93 456.91 1,357 -7.23 台湾 79 481.74 22.93 606 279.04 波多黎各 40 566.67 978.76 198 15.73 德国 17 190.31 869.54 804 140.69 韩国 16 -25.89 346.48 326 240.91 澳大利亚 8 -38.37 131.07 18 -71.91 瑞士 1 -69.78 336.09 301 1,677.73 香港 1 -80 62.21 19 -59.56 中华人民共和国 - - - 1 952.31 国别（地区）不详 - -100 - 0 -99.63 挪威 - - - 63 602.99 比利时 - - - 202 129.11 铂 7,584 2.81 1,403.44 49,049 -18.81 原产地 南非 5,176 32.22 1,487.45 29,078 -11.28 日本 1,260 -34.79 1,124.29 10,514 -2.53 瑞士 530 36.81 1,487.64 2,813 -35.7 俄罗斯联邦 201 -72.58 1,471.75 3,520 -41.47 英国 186 11.43 1,484.57 1,139 -52.84 新加坡 96 859.77 488.72 242 34.09 台湾 54 1,692.03 552.37 179 110.17 美国 35 -54.35 683.19 479 -63.65 香港 20 283.92 1,540.09 93 319.34 德国 17 -39.37 1,544.6 826 15.83 国别（地区）不详 5 -95.32 1,616.44 41 -97.44 奥地利 2 - 328.57 7 - 葡萄牙 2 - 396.41 16 - 澳大利亚 0 -88.19 1,565.83 9 -85.18 韩国 0 42.86 1,623.29 1 200 波多黎各 - - - 1 25 意大利 - - - 7 -82.73 挪威 - -100 - 1 -50 荷兰 - - - 0 - 比利时 - -100 - 84 834.52 法国 - - - 1 4,900 出口: 银 122,271 59.2 20.01 765,469 -2.73 目的地 香港 120,109 224.41 20.25 661,956 15.15 马来西亚 960 -50 1.63 6,600 -14.06 巴西 525 - 1.82 1,065 -58.56 西班牙 317 93.07 20.94 1,547 21.63 巴基斯坦 200 100 4.87 2,240 -16.1 新加坡 160 -25.58 23.14 1,083 45.56 美国 0 -100 0 16,921 1.66 德国 - - - 123 -97.09 朝鲜 - - - 217 -67.28 古巴 - - - 0 - 英国 - -100 - 673 -35.71 菲律宾 - - - 12 - 印度 - - - 15 114.29 韩国 - -100 - 41 728 台湾 - - - 6 -99.99 泰国 - -100 - 72,971 -45.63 分类 银粉 1,825 -72.88 5.73 26,115 -9.99 未锻造的银 119,929 71.79 20.25 734,667 -1.73 半制的银 517 95.69 14.74 4,688 -54.85 银制首饰 22,981 -5.3 121.4 192,058 25.07 钯 2 2,976.92 107.89 10 -71.62 目的地 香港 2 - 77.14 3 -89.58 韩国 0 - 569.19 0 - 美国 - - - 0 - 台湾 - - - 0 - 日本 - -100 - 7 11.96 铂 175 - 1,495.3 1,146 76.78 目的地 日本 140 - 1,539.82 873 104.87 美国 35 - 1,317.87 248 11.67 德国 - - - 25 - 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：银包括银粉，未锻造银和半成品银 价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
0642GMT * 欧元/日圆亚洲市场基本持稳，在115.97-116.20区间 * 法国大选第一轮投票周日进行，风险仍处于下档，交投气氛仍紧张 * 菲永与马克龙之间的竞争或将有利于梅朗雄和勒庞 * 116.20的周线一目云区基准线为欧元/日圆的初始阻力位 * 日线一目均衡转换线在116.64，空头回补兴趣在116.00下方 (完) (编译 王琛；审校 王颖)
路透4月18日 - 亚币周二走软，因投资者出脱新兴市场头寸，在朝鲜 (北韩)紧张局势明显消退之前不愿承担风险。 朝鲜周日试射导弹失败，令人担心该国可能很快再次进行导弹或核试 验，从而导致避险情绪升温。不过这种避险人气有发生变化的迹象。 黄金价格在朝鲜试射导弹后上涨，但目前已脱离五个月高位，日圆兑 美元也下滑0.17%。 但特朗普近几周在朝鲜问题上采取强硬路线，这点在美国副总统彭斯周一发出的警告中得到进一步突显。彭斯警告称，美国近期对叙利亚与阿富汗的军事打击显示出美国领导人的决心不容置疑。 朝鲜方面保持桀骜不驯的态度，表示他们的下一次核试验将在“我们总指挥部认为的必要时间和地点举行”。 亚币下滑，因美元兑日圆 从周一触及的五个月低点回升。 菲律宾披索兑美元 连续第二天下滑，此前数据显示该国海外劳工汇回国内的款项总额同比增加3.4%。 印尼卢比兑美元 跌至近一周低位，周三该国将进行雅加达省长选举。 印尼市场周三