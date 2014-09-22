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亚洲 | 2014年 9月 22日 星期一 14:55 BJT

表格: 中国8月银、铂金和钯进出口分项数据

路透北京9月22日 - 以下是中国海关公布的8月中国的银、铂金和钯进出口分项数据〔单位均为公斤〕：

                                8月         同比%      美元/盎司         年初迄今       同比%
  进口: 
银                           170,746       -33.04          6.41        1,726,941         5.59
   原产地
   日本                       55,312       -35.88          5.25          609,618         6.83
   台湾                       46,419       -36.22          1.95          367,793       -31.38
   美国                       31,981       -33.08          5.88          253,571        29.11
   中华人民共和国              7,617       -25.04          2.03           63,826       -12.01
   韩国                        6,315        34.86         12.08           64,497        57.68
   澳大利亚                    5,560        58.63          24.5          209,357       615.06
   意大利                      3,492        34.83         13.75           17,551        21.35
   瑞士                        2,794       -33.99         22.44           20,589        -37.5
   马来西亚                    2,422       183.79          1.57           14,505        28.91
   德国                        2,071       -51.59         18.94           24,710        32.24
   波多黎各                    1,981        -16.2         23.07           12,111       -52.95
   香港                        1,647       -56.22         21.29           14,504       -18.96
   南非                        1,177       -20.26         21.59            8,237       -15.57
   法国                          610       -47.96         23.96            8,237        -3.67
   俄罗斯联邦                    411     3,061.54         30.84            1,759        88.09
   泰国                          201    59,017.65          0.92            7,565         76.6
   西班牙                        200         72.2         20.75              831        28.28
   菲律宾                        185       164.08             4           11,830       896.52
   新加坡                         93       -90.56          4.48            1,355        -86.3
   加拿大                         77        73.86         23.24            1,897       461.55
   英国                           63       -51.08         20.89            1,189       -41.98
   荷兰                           62       -86.68          3.75            1,069        29.96
   丹麦                           25       -19.35         10.45              261       -13.29
   波兰                           17       -43.74         45.39               74        52.58
   秘鲁                           10            -          3.42               95            -
   印度                            2            -         35.68                3     1,079.39
   国别（地区）不详                2       -89.21         15.55               90        -0.25
   墨西哥                          1            -          49.7                1            -
   朝鲜                            -         -100             -            9,719         64.3
   比利时                          -            -             -               39            -
   以色列                          -            -             -                2            -
   捷克                            -            -             -                6            -
   白俄罗斯                        -            -             -                1       -99.25
   罗马尼亚                        -            -             -                1            -
   瑞典                            -         -100             -               48       -94.77

    分类
银粉                          91,784       -33.95          5.06        1,056,625        29.33
未锻造的银                    27,857         9.14         12.82          214,223        -6.45
半制的银                      51,105       -43.54          5.34          456,092       -22.64
银制首饰                       2,864        22.93         61.78           16,899        21.87

钯                             2,278        34.45           833           17,793         30.9
   原产地
   南非                          694       539.32        975.13            2,519       278.28
   俄罗斯联邦                    549       192.92        890.59            2,153       -48.57
   日本                          396       -17.53        746.58            2,752         0.14
   英国                          265          -66        887.47            6,341        86.35
   意大利                        128     1,520.86        781.73              135        39.17
   美国                           83        55.93        456.91            1,357        -7.23
   台湾                           79       481.74         22.93              606       279.04
   波多黎各                       40       566.67        978.76              198        15.73
   德国                           17       190.31        869.54              804       140.69
   韩国                           16       -25.89        346.48              326       240.91
   澳大利亚                        8       -38.37        131.07               18       -71.91
   瑞士                            1       -69.78        336.09              301     1,677.73
   香港                            1          -80         62.21               19       -59.56
   中华人民共和国                  -            -             -                1       952.31
   国别（地区）不详                -         -100             -                0       -99.63
   挪威                            -            -             -               63       602.99
   比利时                          -            -             -              202       129.11

铂                             7,584         2.81      1,403.44           49,049       -18.81
   原产地
   南非                        5,176        32.22      1,487.45           29,078       -11.28
   日本                        1,260       -34.79      1,124.29           10,514        -2.53
   瑞士                          530        36.81      1,487.64            2,813        -35.7
   俄罗斯联邦                    201       -72.58      1,471.75            3,520       -41.47
   英国                          186        11.43      1,484.57            1,139       -52.84
   新加坡                         96       859.77        488.72              242        34.09
   台湾                           54     1,692.03        552.37              179       110.17
   美国                           35       -54.35        683.19              479       -63.65
   香港                           20       283.92      1,540.09               93       319.34
   德国                           17       -39.37       1,544.6              826        15.83
   国别（地区）不详                5       -95.32      1,616.44               41       -97.44
   奥地利                          2            -        328.57                7            -
   葡萄牙                          2            -        396.41               16            -
   澳大利亚                        0       -88.19      1,565.83                9       -85.18
   韩国                            0        42.86      1,623.29                1          200
   波多黎各                        -            -             -                1           25
   意大利                          -            -             -                7       -82.73
   挪威                            -         -100             -                1          -50
   荷兰                            -            -             -                0            -
   比利时                          -         -100             -               84       834.52
   法国                            -            -             -                1        4,900


 出口:
银                           122,271         59.2         20.01          765,469        -2.73
   目的地
   香港                      120,109       224.41         20.25          661,956        15.15
   马来西亚                      960          -50          1.63            6,600       -14.06
   巴西                          525            -          1.82            1,065       -58.56
   西班牙                        317        93.07         20.94            1,547        21.63
   巴基斯坦                      200          100          4.87            2,240        -16.1
   新加坡                        160       -25.58         23.14            1,083        45.56
   美国                            0         -100             0           16,921         1.66
   德国                            -            -             -              123       -97.09
   朝鲜                            -            -             -              217       -67.28
   古巴                            -            -             -                0            -
   英国                            -         -100             -              673       -35.71
   菲律宾                          -            -             -               12            -
   印度                            -            -             -               15       114.29
   韩国                            -         -100             -               41          728
   台湾                            -            -             -                6       -99.99
   泰国                            -         -100             -           72,971       -45.63

    分类
银粉                           1,825       -72.88          5.73           26,115        -9.99
未锻造的银                   119,929        71.79         20.25          734,667        -1.73
半制的银                         517        95.69         14.74            4,688       -54.85
银制首饰                      22,981         -5.3         121.4          192,058        25.07

钯                                 2     2,976.92        107.89               10       -71.62
   目的地
   香港                            2            -         77.14                3       -89.58
   韩国                            0            -        569.19                0            -
   美国                            -            -             -                0            -
   台湾                            -            -             -                0            -
   日本                            -         -100             -                7        11.96

铂                               175            -       1,495.3            1,146        76.78
   目的地
   日本                          140            -      1,539.82              873       104.87
   美国                           35            -      1,317.87              248        11.67
   德国                            -            -             -               25            -

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  注：银包括银粉，未锻造银和半成品银
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