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亚洲 | 2014年 9月 22日 星期一 14:56 BJT

表格: 中国8月乙醇进出口分项数据一览

路透北京9月22日 - 以下是中国海关公布的8月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）：
                                8月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口: 
乙醇                              28        -8.34      7,021.79           13,701     7,088.83
   原产地
   日本                           14        -0.38      5,268.71              122        25.07
   德国                            9     1,949.45     10,411.44               20        62.15
   西班牙                          2       110.42       4,657.5                4        31.94
   美国                            1        38.34         9,284           13,420    68,315.24
   荷兰                            1        23.38         3,633                7        -5.07
   韩国                            0       -91.81             0                2        56.28
   乌克兰                          -            -             -               78            -
   香港                            -            -             -                1            -
   巴基斯坦                        -            -             -               41    2,054,400
   意大利                          -            -             -                3            -
   中华人民共和国                  -         -100             -                1        -85.6


  出口:                                                               
乙醇                           1,859       -58.69      1,983.45           19,049       -30.21
   目的地
   朝鲜                        1,182        -25.5       2,537.5            8,051       -43.09
   台湾                          376         5.75        859.55            4,251         1.74
   泰国                          135            -        829.11              188            -
   印度                           83       -15.82      1,607.16              802        13.84
   美国                           57            -        799.88               57            -
   香港                           17       325.32      1,261.53               65        31.33
   澳门                            5            -         1,181              478         6.25
   越南                            3          400      2,333.33                7       -49.22
   喀麦隆                          1            -        39,060               18            -
   日本                            0            -             0            4,746       209.77
   巴布亚新几内亚                  -            -             -              355       270.08
   韩国                            -            -             -               22            -
   马达加斯加                      -            -             -                7            -


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  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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