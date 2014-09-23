中国数据：9月制造业PMI初值小幅回升至50.5--汇丰

路透北京9月23日 - 汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，9月PMI初值小幅回升至50.5。这是该指数连续第四个月位于荣枯分水岭上方，上月终值为50.2。

Markit提供的新闻稿并显示，9月制造业就业分项指数初值下滑至46.9，创2009年2月以来最低水平。至此，该指数已经连续11个月在50下方运行。

是次PMI预览数据样本采集期为9月12日-19日。终值定于9月30日发布。