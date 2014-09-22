离岸人民币：德盛安联香港推出人民币计价零售基金，投资环球市场

澳洲股市：收低，受资源类股跌势拖累
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
路透香港9月22日 - 德盛安联资产管理周一称，于香港推出人民币价计零售基金，为手持人民币的投资者提供多元化环球投资选择，以在低息环境下争取潜在稳定收益。
是次全新推出的德盛安联寰通基金系列，包含5只零售基金的人民币对冲股份类别均以人民币结算，并于香港注册。基金涵盖亚洲及欧美市场的各项资产类别，涉及于货币市场、企业债券、高息债券、可换股债券或股票等不同风险回报的投资策略。
德盛安联大中华基金业务主管余子玲称，美国启动退市后，经济和就业数据造好，市场预期最快明年中开始步入加息周期，然而，其他央行仍奉行宽松货币政策，估计市场波动性仍会持续一段时间。
她并指出，所有基金均每月派发利息，旨在为投资者在目前低息环境下带来具吸引力的潜在收益。基金成立首日为2014年10月14日。
香港是全球最大的离岸人民币业务中心，现时总存款超过1万亿元，但目前人民币资金出路却仍局限于定期存款或人民币合格境外机构投资者（RQFII）基金。
德盛安联为德国安联集团 的环球资产管理业务分支，于今年6月末其管理资产逾3,730亿欧元。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
0642GMT * 欧元/日圆亚洲市场基本持稳，在115.97-116.20区间 * 法国大选第一轮投票周日进行，风险仍处于下档，交投气氛仍紧张 * 菲永与马克龙之间的竞争或将有利于梅朗雄和勒庞 * 116.20的周线一目云区基准线为欧元/日圆的初始阻力位 * 日线一目均衡转换线在116.64，空头回补兴趣在116.00下方 (完) (编译 王琛；审校 王颖)
路透4月18日 - 亚币周二走软，因投资者出脱新兴市场头寸，在朝鲜 (北韩)紧张局势明显消退之前不愿承担风险。 朝鲜周日试射导弹失败，令人担心该国可能很快再次进行导弹或核试 验，从而导致避险情绪升温。不过这种避险人气有发生变化的迹象。 黄金价格在朝鲜试射导弹后上涨，但目前已脱离五个月高位，日圆兑 美元也下滑0.17%。 但特朗普近几周在朝鲜问题上采取强硬路线，这点在美国副总统彭斯周一发出的警告中得到进一步突显。彭斯警告称，美国近期对叙利亚与阿富汗的军事打击显示出美国领导人的决心不容置疑。 朝鲜方面保持桀骜不驯的态度，表示他们的下一次核试验将在“我们总指挥部认为的必要时间和地点举行”。 亚币下滑，因美元兑日圆 从周一触及的五个月低点回升。 菲律宾披索兑美元 连续第二天下滑，此前数据显示该国海外劳工汇回国内的款项总额同比增加3.4%。 印尼卢比兑美元 跌至近一周低位，周三该国将进行雅加达省长选举。 印尼市场周三