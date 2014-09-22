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亚洲 | 2014年 9月 22日 星期一 15:08 BJT

离岸人民币：德盛安联香港推出人民币计价零售基金，投资环球市场

路透香港9月22日 - 德盛安联资产管理周一称，于香港推出人民币价计零售基金，为手持人民币的投资者提供多元化环球投资选择，以在低息环境下争取潜在稳定收益。

是次全新推出的德盛安联寰通基金系列，包含5只零售基金的人民币对冲股份类别均以人民币结算，并于香港注册。基金涵盖亚洲及欧美市场的各项资产类别，涉及于货币市场、企业债券、高息债券、可换股债券或股票等不同风险回报的投资策略。

德盛安联大中华基金业务主管余子玲称，美国启动退市后，经济和就业数据造好，市场预期最快明年中开始步入加息周期，然而，其他央行仍奉行宽松货币政策，估计市场波动性仍会持续一段时间。

她并指出，所有基金均每月派发利息，旨在为投资者在目前低息环境下带来具吸引力的潜在收益。基金成立首日为2014年10月14日。

香港是全球最大的离岸人民币业务中心，现时总存款超过1万亿元，但目前人民币资金出路却仍局限于定期存款或人民币合格境外机构投资者（RQFII）基金。

德盛安联为德国安联集团 的环球资产管理业务分支，于今年6月末其管理资产逾3,730亿欧元。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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