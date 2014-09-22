中国股市：沪综指收挫1.7%，北戴河会议消息令后续刺激政策预期降温

国际油市：油价在淡静交投中下跌，因美国石油产量升高
路透东京4月18日 - 油价周二在清淡交易中下跌，此前许多市场因复活节假期休市多达四天，此外美国政府一份报告显示石油产量升高。
路透上海9月22日 - 在经历上周的三连涨之后，中国股市周一收市挫跌1.7%，因有消息称中国高层在北戴河会议上，一致认为年底经济工作重点是推进改革，并接受了经济增幅可能低于7.5%目标的现实，引发市场对年内重大刺激政策难再出台的悲观预期，金融地产板块领跌。
沪综指 收报2,289.866点，跌39.585点或1.7%。上证A股今日成交1,475亿元人民币，上日为1,441亿元。
“主要是北戴河会议的影响，市场的情绪有点反应过度了。”国都证券策略分析师肖世俊表示。
据路透报导，中国高层领导人上月齐聚北戴河，他们一致认为年底前经济工作的重点将是推进改革，优先于出台刺激增长措施，并接受了经济增幅可能低于7.5%目标的现实。据了解内部讨论会情况的政策人士称，这意味着不大可能出台重大刺激举措，比如下调指标利率或银行存准率，但是一旦失业率上升，政府也做好了干预的准备。
他认为，市场对这个消息的反应有点过度，政府不会放任经济不管。年内资金利率的继续下行，也会给基本面和股市形成支撑，但他同时也认为，随着沪港通等利好兑现，大盘指数的上涨空间也不会很大。
沪深300指数 收报2,378.920点，跌1.91%；沪深300指数期货主力10月合约 尾盘报2,382.4点，跌2.34%，成交783,789手。（完） (发稿 徐永; 审校 林高丽)
路透东京4月18日 - 油价周二在清淡交易中下跌，此前许多市场因复活节假期休市多达四天，此外美国政府一份报告显示石油产量升高。
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
0642GMT * 欧元/日圆亚洲市场基本持稳，在115.97-116.20区间 * 法国大选第一轮投票周日进行，风险仍处于下档，交投气氛仍紧张 * 菲永与马克龙之间的竞争或将有利于梅朗雄和勒庞 * 116.20的周线一目云区基准线为欧元/日圆的初始阻力位 * 日线一目均衡转换线在116.64，空头回补兴趣在116.00下方 (完) (编译 王琛；审校 王颖)