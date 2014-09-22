中国股市：沪综指收挫1.7%，北戴河会议消息令后续刺激政策预期降温

路透上海9月22日 - 在经历上周的三连涨之后，中国股市周一收市挫跌1.7%，因有消息称中国高层在北戴河会议上，一致认为年底经济工作重点是推进改革，并接受了经济增幅可能低于7.5%目标的现实，引发市场对年内重大刺激政策难再出台的悲观预期，金融地产板块领跌。

沪综指 收报2,289.866点，跌39.585点或1.7%。上证A股今日成交1,475亿元人民币，上日为1,441亿元。

“主要是北戴河会议的影响，市场的情绪有点反应过度了。”国都证券策略分析师肖世俊表示。

据路透报导，中国高层领导人上月齐聚北戴河，他们一致认为年底前经济工作的重点将是推进改革，优先于出台刺激增长措施，并接受了经济增幅可能低于7.5%目标的现实。据了解内部讨论会情况的政策人士称，这意味着不大可能出台重大刺激举措，比如下调指标利率或银行存准率，但是一旦失业率上升，政府也做好了干预的准备。

他认为，市场对这个消息的反应有点过度，政府不会放任经济不管。年内资金利率的继续下行，也会给基本面和股市形成支撑，但他同时也认为，随着沪港通等利好兑现，大盘指数的上涨空间也不会很大。