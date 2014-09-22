全球金市：现货银跌至四年低位，金价或下探1,200美元关口

澳洲股市：收低，受资源类股跌势拖累
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
“当前很难对贵金属的前景乐观，技术面不佳可能会继续给价格带来压力。”INTL FCStone分析师Edward Meir在一份报告中表示。
现货银 跌至2010年6月迄今低点，每盎司17.30美元。现货金 跌至1月初至今最低，为1,208.36美元；0649 GMT时小幅反弹至1,211.96美元。
现货铂金 周一触及九个月新低1,322.30美元。现货钯金 亦下滑，自9月1日触及13年半高位以来，其价格已经下跌了约100美元。
商品期货交易委员会(CFTC)周五数据也显示，对冲基金和基金经理转为白银净空头头寸，为6月中期以来首次。
“金价面临下档风险，”一位贵金属交易员说。“短期支撑位在1,200美元，也是一个关键的心理位，之后是1,180美元。”
黄金近期下跌，几乎抹去2014年全部涨幅。金价当前较上年同期仅上涨0.7%，当时曾大跌28%。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1211.96 -4.23 -0.35
现货银 17.51 -0.25 -1.41
现货铂金 1328 -5.25 -0.39
现货钯金 803.43 -6.57 -0.81
COMEX期金 1212.7 -3.9 -0.32
COMEX期银 17.53 -0.314 -1.76
汇率
欧元/美元 1.2857
美元指数 84.614
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 田建华/洪曦; 审校 艾茂林/李春喜)
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
0642GMT * 欧元/日圆亚洲市场基本持稳，在115.97-116.20区间 * 法国大选第一轮投票周日进行，风险仍处于下档，交投气氛仍紧张 * 菲永与马克龙之间的竞争或将有利于梅朗雄和勒庞 * 116.20的周线一目云区基准线为欧元/日圆的初始阻力位 * 日线一目均衡转换线在116.64，空头回补兴趣在116.00下方 (完) (编译 王琛；审校 王颖)
路透4月18日 - 亚币周二走软，因投资者出脱新兴市场头寸，在朝鲜 (北韩)紧张局势明显消退之前不愿承担风险。 朝鲜周日试射导弹失败，令人担心该国可能很快再次进行导弹或核试 验，从而导致避险情绪升温。不过这种避险人气有发生变化的迹象。 黄金价格在朝鲜试射导弹后上涨，但目前已脱离五个月高位，日圆兑 美元也下滑0.17%。 但特朗普近几周在朝鲜问题上采取强硬路线，这点在美国副总统彭斯周一发出的警告中得到进一步突显。彭斯警告称，美国近期对叙利亚与阿富汗的军事打击显示出美国领导人的决心不容置疑。 朝鲜方面保持桀骜不驯的态度，表示他们的下一次核试验将在“我们总指挥部认为的必要时间和地点举行”。 亚币下滑，因美元兑日圆 从周一触及的五个月低点回升。 菲律宾披索兑美元 连续第二天下滑，此前数据显示该国海外劳工汇回国内的款项总额同比增加3.4%。 印尼卢比兑美元 跌至近一周低位，周三该国将进行雅加达省长选举。 印尼市场周三