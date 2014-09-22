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亚洲 | 2014年 9月 22日 星期一 15:17 BJT

全球金市：现货银跌至四年低位，金价或下探1,200美元关口

“当前很难对贵金属的前景乐观，技术面不佳可能会继续给价格带来压力。”INTL FCStone分析师Edward Meir在一份报告中表示。

现货银 跌至2010年6月迄今低点，每盎司17.30美元。现货金 跌至1月初至今最低，为1,208.36美元；0649 GMT时小幅反弹至1,211.96美元。

现货铂金 周一触及九个月新低1,322.30美元。现货钯金 亦下滑，自9月1日触及13年半高位以来，其价格已经下跌了约100美元。

商品期货交易委员会(CFTC)周五数据也显示，对冲基金和基金经理转为白银净空头头寸，为6月中期以来首次。

“金价面临下档风险，”一位贵金属交易员说。“短期支撑位在1,200美元，也是一个关键的心理位，之后是1,180美元。”

黄金近期下跌，几乎抹去2014年全部涨幅。金价当前较上年同期仅上涨0.7%，当时曾大跌28%。

--------------------------0649GMT---------

价格 变动 涨跌%

现货金 1211.96 -4.23 -0.35

现货银 17.51 -0.25 -1.41

现货铂金 1328 -5.25 -0.39

现货钯金 803.43 -6.57 -0.81

COMEX期金 1212.7 -3.9 -0.32

COMEX期银 17.53 -0.314 -1.76

汇率

欧元/美元 1.2857

美元指数 84.614

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 田建华/洪曦; 审校 艾茂林/李春喜)
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