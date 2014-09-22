版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 22日 星期一 15:14 BJT

国际油市：布兰特原油跌破98美元，因需求疲弱而供应充足

0645GMT，11月布兰特原油期货 跌0.57美元，至每桶97.82美元，上周为过去三周来的首次周线上涨。

美国10月原油期货 跌0.60美元至每桶91.81美元，该合约将于周一交易日结束时到期。

石油输出国组织(OPEC)将于11月27日召开下次会议，检讨该组织的石油产量政策。有些成员国要求油价在每桶100美元以上，来满足国内预算需求。

投资者将从中国寻求需求前景的线索，中国将于周二公布制造业采购经理人指数(PMI)指数初值。

澳洲国民银行的Ziebell表示，“总体格局是供应充足，而需求十分欠缺，同时中东和乌克兰地缘政治紧张局势也持续降温。”(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/王颖；审校 蔡美珍/田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐