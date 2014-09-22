《中国企业债发行日程表》--9月22日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日)
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杭州地铁集团 50 10 9/16簿记建档 5.97% AAA 9/17-9/23 国信证券
(第3-6年末每年偿还10%本金，第7-10年末每年偿还15%本金) 浙商证券/财通证券
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武汉黄陂区 12 7 9/16簿记建档 6.43% AA 9/17-9/23 长江证券
城建投资开发 (第3-7年末每年偿还20%本金/重庆三峡担保集团担保)
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山东三星集团 3 7 9/19簿记建档 *9.00% AA- 9/22-9/24 广州证券
(附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权/以土地使用权担保)
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张掖城投发展 11 7 9/19簿记建档 *6.92% AA 9/22-9/24 广发证券
集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券
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广安经济技术 10 7 9/19簿记建档 7.10% AA 9/22-9/24 兴业证券
开发区恒生投资开发 (第3-7年末每年偿还20%本金)
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鄂州城建投资 7 7 9/18簿记建档 6.68% AA 9/19-9/25 长江证券
(第3-7年末每年偿还20%本金)
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嘉峪关市城市 10 7 9/22簿记建档 上限8.50% AA- 9/23-9/25 国开证券
基础设施建设投资开发 (第3-7年末每年偿还20%本金/酒泉钢铁(集团)提供担保) 平安证券
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溧水经济技术 12 7 9/19簿记建档 *6.27% AA 9/22-9/26 国信证券
开发总公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保)
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孝感高创投资 8 7 9/19簿记建档 *6.87% AA 9/22-9/26 长江证券
(第3-7年末每年偿还20%本金)
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建湖县开发区 13 7 9/24簿记建档 上限8.10% AA 9/25-9/26 广发证券
建投 (第3-7年末每年偿还20%本金) 长城证券
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昆明经济技术 12 7 9/24簿记建档 -- AA 9/25-9/26 平安证券
开发区投资(集团) (第3-7年末每年偿还20%本金)
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西安国际陆港 9 7 9/22簿记建档 *7.90% AA- 9/23-9/28 西部证券
投资发展集团 (第3-7年末每年还20%本金/重庆进出口信用和东北中小企业信用再担保担保提供担保)
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贵阳经济技术 9 7 9/25簿记建档 -- AA 9/26-9/29 东方花旗证券
开发区国资投资经营 (第3-7年末每年偿还20%本金/贵阳金阳建设投资集团提供担保)
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宣城经济技术 9 7 -- *7.95% AA- 9/22-10/8 国元证券
开发区建投公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/国有土地使用权担保)
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天能电池集团 4 6 9/26簿记建档 上限8.5% AA 9/29-10/10 新时代证券
(第3年末附发行人上调利率选择权及投资者回售选择权/天能动力国际提供担保)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日)
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暂无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年)
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兖州市惠民城建投 3 6 9/26簿记建档 上限7.50% AA 9/28-9/30 华泰联合证券
小微企业增信集合债 (第3年末附投资者回售选择权及发行人全额赎回权)
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注: *表示新增。(完)
(整理 康熙泽；审校 李然)