台湾经济：与主要国家比较，CPI涨幅相对温和--央行业务报告

路透台北9月22日 - 台湾央行周一向立法院提出的业务报告中指出，与主要国家比较，台湾CPI涨幅相对温和。央行也指出，台湾食物类价格涨幅居高，但通膨情势尚可控制。

台湾央行总裁彭淮南将于本周三赴立法院财政委员会进行业务报告，援往例央行会提前送出业务报告予立法院参考。

在报告中，台湾央行表示，美国QE(量化宽松)退场对新兴经济体外溢效应等，为影响未来全球经济成长的不确定因素。报告也指出，目前各经济体经济及通膨情势不同，货币政策走向分歧。

央行并援引IMF称，新兴国家央行采管理浮动汇率制度可避免汇率大幅变动，导致经济及金融崩溃。

本周四午后台湾央行将举行第三季的全体理监事会议。路透调查显示，台湾央行周四(25日)预料将连续13季维持利率不变，因目前通膨虽稍有走高疑虑，但尚不到以升息因应的地步，且经济的复苏力道仍旧和缓。