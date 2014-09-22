台湾经济：与主要国家比较，CPI涨幅相对温和--央行业务报告

国际油市：油价在淡静交投中下跌，因美国石油产量升高
路透东京4月18日 - 油价周二在清淡交易中下跌，此前许多市场因复活节假期休市多达四天，此外美国政府一份报告显示石油产量升高。
路透台北9月22日 - 台湾央行周一向立法院提出的业务报告中指出，与主要国家比较，台湾CPI涨幅相对温和。央行也指出，台湾食物类价格涨幅居高，但通膨情势尚可控制。
台湾央行总裁彭淮南将于本周三赴立法院财政委员会进行业务报告，援往例央行会提前送出业务报告予立法院参考。
在报告中，台湾央行表示，美国QE(量化宽松)退场对新兴经济体外溢效应等，为影响未来全球经济成长的不确定因素。报告也指出，目前各经济体经济及通膨情势不同，货币政策走向分歧。
央行并援引IMF称，新兴国家央行采管理浮动汇率制度可避免汇率大幅变动，导致经济及金融崩溃。
本周四午后台湾央行将举行第三季的全体理监事会议。路透调查显示，台湾央行周四(25日)预料将连续13季维持利率不变，因目前通膨虽稍有走高疑虑，但尚不到以升息因应的地步，且经济的复苏力道仍旧和缓。
台湾官方在8月中旬最新预测中，双双上调了今年的经济成长率以及通膨率预估值。今年的GDP及CPI年增率分别调至3.41%和1.64%；明年则估为3.51%及1.46%。 (完) (记者 高洁如; 撰写 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透东京4月18日 - 油价周二在清淡交易中下跌，此前许多市场因复活节假期休市多达四天，此外美国政府一份报告显示石油产量升高。
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
0642GMT * 欧元/日圆亚洲市场基本持稳，在115.97-116.20区间 * 法国大选第一轮投票周日进行，风险仍处于下档，交投气氛仍紧张 * 菲永与马克龙之间的竞争或将有利于梅朗雄和勒庞 * 116.20的周线一目云区基准线为欧元/日圆的初始阻力位 * 日线一目均衡转换线在116.64，空头回补兴趣在116.00下方 (完) (编译 王琛；审校 王颖)