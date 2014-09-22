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亚洲 | 2014年 9月 22日 星期一 15:43 BJT

金属期市：LME金属合约触及多月低点，受美元走强和中国经济忧虑影响

瑞银财富管理公司驻新加坡的分析师Dominic Schnider称，“实际情况是中国刺激经济的措施，没有使得人们感到很放心。”

“中国、欧洲和日本的宏观经济数据一直不好。以领先指标衡量，经济成长动能令人失望，且很明显这当前打压个资产类别。”

上海期货交易所交投最活跃的11月期铜 跌2.05%至每吨47,840元人民币。周一稍早该合约跌至47,770元，为6月20日以来最低。

浏览中国8月主要海关铜、铝、铁矿石和煤进口数据，请点击

LME三个月期镍 跌至4月以来最低，此前数据显示7月全球镍市供大于求。(完)

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(编译 王颖/田建华；审校 张荻/杜明霞)
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