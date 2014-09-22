《中国债市每日综述》现券收益率及IRS小降，多头仍占上风关注PMI

* 现券收益率及IRS均小幅回落

* 机构对下一步货币政策走向心存期待

* 场内整体仍延续多头占据上风格局

* 关注9月汇丰中国制造业PMI初值

路透北京9月22日 - 中国银行间现券市场周一震荡中走暖，利率互换(IRS)亦有小幅下行。交易员表示，虽然盘中有止盈需求浮现，但机构对下一步货币政策走向心存期待，场内整体仍延续上周来多头占据上风的格局。

受访者并提到，明日将公布9月汇丰中国制造业PMI初值，这一经济先行指标值得关注。

“上午的时候现券有止盈盘，收益率有点上，不过大家的情绪还是好，一级招标也偏暖，所有可以看到买盘不断出来推动收益率又回落了，比上周五的估值要低。IRS是早晨就下来一些。”上海一银行交易员称。

他并提到，从近期公布的经济数据来看，预期明日的汇丰PMI初值也不会太好，或继续保持扩张势头，但可能仅落在50.0、50.1水平。

华南一银行交易员指出，本周又将有新股扎堆申购等扰动，但机构暂时并未非常担忧资金面因此承压，而且对下一步货币政策再有松动心存期待。

中国大型投行--中金公司周一表示，上周中国央行下调公开市场14天正回购操作利率对于稳增长可能不够，货币政策进一步宽松可能性较大。

业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的一、三及五年期固息增发债，中标收益率分别为4.2037%、4.5394%和4.6025%；上述三期债的投标倍数分别为3.85倍、4.63倍和4.03倍。

剩余期限约9.33年的国开行固息债140205最新报价对应收益率 为4.68%/4.64%，上日尾盘为4.71%/4.65%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1412 今日收报94.714元人民币，较上日结算价涨0.04元，或0.04%。

**资金宽松格局不改**

中国银行间资金市场周一主要回购利率 继续下行，其中14天期限品种降幅近20bp(基点)。交易员表示，场内资金供给宽松局面未改，除部分押信用的机构跨月品种仍略有需求之外，其余期限品种则以融出资金为主。

交易员指出，目前流动性基本没有担忧，虽然本周新股集中申购再袭，叠加季末及国庆假期等扰动因素，但机构预期均偏乐观，料资金面大幅波动概率不大。

“还是很宽松啊，没啥明显变化，押信用的机构跨月需求稍多点，”上海一银行交易员称，大多数机构都在出钱，新股申购也没什么好担心的。

他并认为，短期内资金面不会有大的问题，而明日公开市场操作亦可能小量平价，因为正回购利率不可能持续降低，可能还要再看看短期的经济走势和市场反映状况。

本周将先后分别有12只新股申购，欲浏览中国已公布新股发行上市日程表,请点选

东莞银行金融市场部分析师陈龙认为，未来一个月内的流动性整体上是乐观的，除了9月底的拉存款需求和国庆长假的现金需求之外。而央行基于货币政策的预见性、针对性和有效性，在公开市场操作的预期管理上也将是总量稳健、短期平稳推进、中期管理预期、长期倾斜转型方向为基调。

今日银行间市场质押式回购总成交金额9,468.32亿元，略高于上日的9,005.49亿元。其中，隔夜品种为7,654.34亿元，上日为7,408.60亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.7886 2.8418 -5.32 7,654.34

七天 3.2268 3.3369 -11.01 1,136.94

14天 3.4249 3.5875 -16.26 318.28

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.3000 3.2750 -197.50 29.99

七天 5.0100 4.9100 +10.00 2.15

14天 5.4000 5.9000 -50.00 0.43

回购定盘利率

其中:隔夜 2.8500 2.9000 -5.00 --

七天 3.2600 3.4000 -14.00 --

14天 3.4000 3.6900 -29.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.7970 2.8400 -4.30 --

七天 3.1980 3.3000 -10.20 --

三个月 4.5986 4.6070 -0.84 --