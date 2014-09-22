《中国债市每日综述》现券收益率及IRS小降，多头仍占上风关注PMI

《汇市简讯》欧元/日圆隔夜上涨后持稳，亚洲市场持于115.97-116.20
0642GMT * 欧元/日圆亚洲市场基本持稳，在115.97-116.20区间 * 法国大选第一轮投票周日进行，风险仍处于下档，交投气氛仍紧张 * 菲永与马克龙之间的竞争或将有利于梅朗雄和勒庞 * 116.20的周线一目云区基准线为欧元/日圆的初始阻力位 * 日线一目均衡转换线在116.64，空头回补兴趣在116.00下方 (完) (编译 王琛；审校 王颖)
* 现券收益率及IRS均小幅回落
* 机构对下一步货币政策走向心存期待
* 场内整体仍延续多头占据上风格局
* 关注9月汇丰中国制造业PMI初值
路透北京9月22日 - 中国银行间现券市场周一震荡中走暖，利率互换(IRS)亦有小幅下行。交易员表示，虽然盘中有止盈需求浮现，但机构对下一步货币政策走向心存期待，场内整体仍延续上周来多头占据上风的格局。
受访者并提到，明日将公布9月汇丰中国制造业PMI初值，这一经济先行指标值得关注。
“上午的时候现券有止盈盘，收益率有点上，不过大家的情绪还是好，一级招标也偏暖，所有可以看到买盘不断出来推动收益率又回落了，比上周五的估值要低。IRS是早晨就下来一些。”上海一银行交易员称。
他并提到，从近期公布的经济数据来看，预期明日的汇丰PMI初值也不会太好，或继续保持扩张势头，但可能仅落在50.0、50.1水平。
华南一银行交易员指出，本周又将有新股扎堆申购等扰动，但机构暂时并未非常担忧资金面因此承压，而且对下一步货币政策再有松动心存期待。
中国大型投行--中金公司周一表示，上周中国央行下调公开市场14天正回购操作利率对于稳增长可能不够，货币政策进一步宽松可能性较大。
业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的一、三及五年期固息增发债，中标收益率分别为4.2037%、4.5394%和4.6025%；上述三期债的投标倍数分别为3.85倍、4.63倍和4.03倍。
剩余期限约9.33年的国开行固息债140205最新报价对应收益率 为4.68%/4.64%，上日尾盘为4.71%/4.65%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1412 今日收报94.714元人民币，较上日结算价涨0.04元，或0.04%。
**资金宽松格局不改**
中国银行间资金市场周一主要回购利率 继续下行，其中14天期限品种降幅近20bp(基点)。交易员表示，场内资金供给宽松局面未改，除部分押信用的机构跨月品种仍略有需求之外，其余期限品种则以融出资金为主。
交易员指出，目前流动性基本没有担忧，虽然本周新股集中申购再袭，叠加季末及国庆假期等扰动因素，但机构预期均偏乐观，料资金面大幅波动概率不大。
“还是很宽松啊，没啥明显变化，押信用的机构跨月需求稍多点，”上海一银行交易员称，大多数机构都在出钱，新股申购也没什么好担心的。
他并认为，短期内资金面不会有大的问题，而明日公开市场操作亦可能小量平价，因为正回购利率不可能持续降低，可能还要再看看短期的经济走势和市场反映状况。
本周将先后分别有12只新股申购，欲浏览中国已公布新股发行上市日程表,请点选
东莞银行金融市场部分析师陈龙认为，未来一个月内的流动性整体上是乐观的，除了9月底的拉存款需求和国庆长假的现金需求之外。而央行基于货币政策的预见性、针对性和有效性，在公开市场操作的预期管理上也将是总量稳健、短期平稳推进、中期管理预期、长期倾斜转型方向为基调。
今日银行间市场质押式回购总成交金额9,468.32亿元，略高于上日的9,005.49亿元。其中，隔夜品种为7,654.34亿元，上日为7,408.60亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.7886 2.8418 -5.32 7,654.34
七天 3.2268 3.3369 -11.01 1,136.94
14天 3.4249 3.5875 -16.26 318.28
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.3000 3.2750 -197.50 29.99
七天 5.0100 4.9100 +10.00 2.15
14天 5.4000 5.9000 -50.00 0.43
回购定盘利率
其中:隔夜 2.8500 2.9000 -5.00 --
七天 3.2600 3.4000 -14.00 --
14天 3.4000 3.6900 -29.00 --
Shibor
其中:隔夜 2.7970 2.8400 -4.30 --
七天 3.1980 3.3000 -10.20 --
三个月 4.5986 4.6070 -0.84 --
------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
0642GMT * 欧元/日圆亚洲市场基本持稳，在115.97-116.20区间 * 法国大选第一轮投票周日进行，风险仍处于下档，交投气氛仍紧张 * 菲永与马克龙之间的竞争或将有利于梅朗雄和勒庞 * 116.20的周线一目云区基准线为欧元/日圆的初始阻力位 * 日线一目均衡转换线在116.64，空头回补兴趣在116.00下方 (完) (编译 王琛；审校 王颖)
路透4月18日 - 亚币周二走软，因投资者出脱新兴市场头寸，在朝鲜 (北韩)紧张局势明显消退之前不愿承担风险。 朝鲜周日试射导弹失败，令人担心该国可能很快再次进行导弹或核试 验，从而导致避险情绪升温。不过这种避险人气有发生变化的迹象。 黄金价格在朝鲜试射导弹后上涨，但目前已脱离五个月高位，日圆兑 美元也下滑0.17%。 但特朗普近几周在朝鲜问题上采取强硬路线，这点在美国副总统彭斯周一发出的警告中得到进一步突显。彭斯警告称，美国近期对叙利亚与阿富汗的军事打击显示出美国领导人的决心不容置疑。 朝鲜方面保持桀骜不驯的态度，表示他们的下一次核试验将在“我们总指挥部认为的必要时间和地点举行”。 亚币下滑，因美元兑日圆 从周一触及的五个月低点回升。 菲律宾披索兑美元 连续第二天下滑，此前数据显示该国海外劳工汇回国内的款项总额同比增加3.4%。 印尼卢比兑美元 跌至近一周低位，周三该国将进行雅加达省长选举。 印尼市场周三
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%