中国经济：8月经济指标出现波动既有趋势性又有特殊性--工信部副部长

国际油市：油价在淡静交投中下跌，因美国石油产量升高
路透东京4月18日 - 油价周二在清淡交易中下跌，此前许多市场因复活节假期休市多达四天，此外美国政府一份报告显示石油产量升高。
路透北京9月22日 - 中国工信部副部长毛伟明周一表示，中国8月份一些经济指标出现波动既有趋势性又有特殊性，下一阶段中国要不失时机地抓好产业结构调整，帮助企业解难题、渡难关。
他在部分省市工业经济运行座谈会上发称，世界经济复苏曲折、国内有效需求增长乏力、去年同期基数较高等都是8月中国经济指标波动重要因素。此外也有化解过剩产能、调整结构的主动作用。
"要加深对经济运行新常态的认识，调整观察经济形势的坐标系和标尺，客观全面地分析研判经济运行走势。"毛伟明在郑州的会议上称。
他表示，当前经济总体平稳，就业形势总体较好，物价水平基本稳定，工业结构调整稳步推进，信息消费等新兴业态发展态势良好；未来，要减轻企业负担，为企业健康发展创造宽松的外部环境。（完） (发稿 李贺; 审校 黄凯)
路透东京4月18日 - 油价周二在清淡交易中下跌，此前许多市场因复活节假期休市多达四天，此外美国政府一份报告显示石油产量升高。
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
0642GMT * 欧元/日圆亚洲市场基本持稳，在115.97-116.20区间 * 法国大选第一轮投票周日进行，风险仍处于下档，交投气氛仍紧张 * 菲永与马克龙之间的竞争或将有利于梅朗雄和勒庞 * 116.20的周线一目云区基准线为欧元/日圆的初始阻力位 * 日线一目均衡转换线在116.64，空头回补兴趣在116.00下方 (完) (编译 王琛；审校 王颖)