离岸人民币：马来西亚国家再抵押机构完成发行15亿元金虎债券

澳洲股市：收低，受资源类股跌势拖累
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
路透香港9月22日 - 马来西亚国家再抵押机构Cagamas Berhad 周一称，成功完成首支15亿元人民币债券（即金虎债券）的发行工作，这是迄今为止马来西亚以至东南亚地区单笔最大金额的人民币债券。
Cagamas的新闻稿称，是次通过子公司Cagamas Global P.L.C.发行的三年期15亿元金虎债券，票息为年率3.70%，债券收益将用于该机构从金融体系中收购按揭资产。
此笔债券的发行登记于9月12日开始，初始指导价格为3.85%，共吸引超过46亿元订购需求，超额认购率达到3.1倍。最终发行规模为15亿元，由全球范围内87家高质量的人民币投资者认购，当中以香港、新加坡和台湾地区最为积极。
Cagamas总裁及首席执行官曾志良表示，“我们进行此次发行的初衷是希望通过发行一只大金额的债券并获得来自全球人民币离岸中心的最广泛的认购群体的参与而在国际市场上打出我们的品牌。”
这也是首笔通过由马来西亚电子清算公司（Myclear）运营的马来西亚实时电子资金及证券清算系统（RENTAS）清算的人民币及非马币债券。
马来西亚国家银行行长丹斯里洁蒂˙阿克塔˙阿齐兹表示，“它标志着马来西亚的基础设施已完全具备了为在国际市场发行的外币债券提供发行和存托平台的能力。”
穆迪为此笔人民币债券出具的评级为A3，与穆迪和马来西亚评级机构（RAM）分别为此发行项目出具的A3正面和gA2（s）评级结果相似。马来亚银行 、汇丰银行 和中国银行 是此次发行的联合主承销商和簿记人。
Cagamas为仅次于马来西亚政府的马来西亚第二大债券发行机构，是最大的AAA级债券发行人。自1986年成立以来，该机构已成功累计发行2,669亿马币的传统及伊斯兰债券。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
0642GMT * 欧元/日圆亚洲市场基本持稳，在115.97-116.20区间 * 法国大选第一轮投票周日进行，风险仍处于下档，交投气氛仍紧张 * 菲永与马克龙之间的竞争或将有利于梅朗雄和勒庞 * 116.20的周线一目云区基准线为欧元/日圆的初始阻力位 * 日线一目均衡转换线在116.64，空头回补兴趣在116.00下方 (完) (编译 王琛；审校 王颖)
路透4月18日 - 亚币周二走软，因投资者出脱新兴市场头寸，在朝鲜 (北韩)紧张局势明显消退之前不愿承担风险。 朝鲜周日试射导弹失败，令人担心该国可能很快再次进行导弹或核试 验，从而导致避险情绪升温。不过这种避险人气有发生变化的迹象。 黄金价格在朝鲜试射导弹后上涨，但目前已脱离五个月高位，日圆兑 美元也下滑0.17%。 但特朗普近几周在朝鲜问题上采取强硬路线，这点在美国副总统彭斯周一发出的警告中得到进一步突显。彭斯警告称，美国近期对叙利亚与阿富汗的军事打击显示出美国领导人的决心不容置疑。 朝鲜方面保持桀骜不驯的态度，表示他们的下一次核试验将在“我们总指挥部认为的必要时间和地点举行”。 亚币下滑，因美元兑日圆 从周一触及的五个月低点回升。 菲律宾披索兑美元 连续第二天下滑，此前数据显示该国海外劳工汇回国内的款项总额同比增加3.4%。 印尼卢比兑美元 跌至近一周低位，周三该国将进行雅加达省长选举。 印尼市场周三