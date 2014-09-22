离岸人民币：马来西亚国家再抵押机构完成发行15亿元金虎债券

路透香港9月22日 - 马来西亚国家再抵押机构Cagamas Berhad 周一称，成功完成首支15亿元人民币债券（即金虎债券）的发行工作，这是迄今为止马来西亚以至东南亚地区单笔最大金额的人民币债券。

Cagamas的新闻稿称，是次通过子公司Cagamas Global P.L.C.发行的三年期15亿元金虎债券，票息为年率3.70%，债券收益将用于该机构从金融体系中收购按揭资产。

此笔债券的发行登记于9月12日开始，初始指导价格为3.85%，共吸引超过46亿元订购需求，超额认购率达到3.1倍。最终发行规模为15亿元，由全球范围内87家高质量的人民币投资者认购，当中以香港、新加坡和台湾地区最为积极。

Cagamas总裁及首席执行官曾志良表示，“我们进行此次发行的初衷是希望通过发行一只大金额的债券并获得来自全球人民币离岸中心的最广泛的认购群体的参与而在国际市场上打出我们的品牌。”

这也是首笔通过由马来西亚电子清算公司（Myclear）运营的马来西亚实时电子资金及证券清算系统（RENTAS）清算的人民币及非马币债券。

马来西亚国家银行行长丹斯里洁蒂˙阿克塔˙阿齐兹表示，“它标志着马来西亚的基础设施已完全具备了为在国际市场发行的外币债券提供发行和存托平台的能力。”

穆迪为此笔人民币债券出具的评级为A3，与穆迪和马来西亚评级机构（RAM）分别为此发行项目出具的A3正面和gA2（s）评级结果相似。马来亚银行 、汇丰银行 和中国银行 是此次发行的联合主承销商和簿记人。

Cagamas为仅次于马来西亚政府的马来西亚第二大债券发行机构，是最大的AAA级债券发行人。自1986年成立以来，该机构已成功累计发行2,669亿马币的传统及伊斯兰债券。（完）