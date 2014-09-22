表格: LME金属库存最新变化--9月22日

国际油市：油价在淡静交投中下跌，因美国石油产量升高
路透东京4月18日 - 油价周二在清淡交易中下跌，此前许多市场因复活节假期休市多达四天，此外美国政府一份报告显示石油产量升高。
路透伦敦9月22日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨): 品种 最新库存 变动 铜 153,700 -675 锡 9,845 持平 铅 225,275 持平 锌 752,700 -475 铝 4,661,950 -9,550 镍 339,036 -6 铝合金 28,800 -280 NASAAC 67,860 -100 *NASAAC为北美特种铝合金.(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 种 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 田建华; 审校 蔡美珍)
路透东京4月18日 - 油价周二在清淡交易中下跌，此前许多市场因复活节假期休市多达四天，此外美国政府一份报告显示石油产量升高。
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
0642GMT * 欧元/日圆亚洲市场基本持稳，在115.97-116.20区间 * 法国大选第一轮投票周日进行，风险仍处于下档，交投气氛仍紧张 * 菲永与马克龙之间的竞争或将有利于梅朗雄和勒庞 * 116.20的周线一目云区基准线为欧元/日圆的初始阻力位 * 日线一目均衡转换线在116.64，空头回补兴趣在116.00下方 (完) (编译 王琛；审校 王颖)