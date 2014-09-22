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市场报道 | 2014年 9月 22日 星期一 16:26 BJT

《汇市简讯》美元/瑞郎企图反弹

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* 美元/瑞郎买兴出现，企图反弹

* 现汇在亚洲市场由0.9412开始遭遇卖盘，不过也有可能再次试探高位

* 阻力位在0.9433(上周四高位)和0.9355

* 一目均衡转换线构成支撑，波林格区间顶端0.9462为阻力位

* 0.9400-10、0.9420-30和0.9450有卖单。0.9525有大量期权到期(完)

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