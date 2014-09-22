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亚洲 | 2014年 9月 22日 星期一 16:24 BJT

亚洲橡胶：TOCOM及沪胶皆挫跌至数年低位，受中国经济成长疑虑拖累

“人们在数据公布之前非常紧张。数据有可能很偏空，多头在数据公布前平仓，”东京一交易员表示。

“我不知道沪胶的支撑位水平在哪里。东京期胶支撑水平在175日圆，阻力位185日圆。”

交易员称，投资者在周二中国制造业数据公布之前出脱期胶，因担心数据可能会令人失望。

中国财政部长楼继伟周二表示，中国不会因为单个指标而做大的政策。

上海期货交易所主力1月期胶 创下每吨12,435元人民币的纪录低点。该合约今年迄今累计下跌逾37%。

该合约跌655元人民币，收报每吨12,435元人民币。

新加坡商品交易所近月10月橡胶合约 最新报每公斤145.80美分，下跌5.2美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 蔡美珍/王颖/田建华)
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