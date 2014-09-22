版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 22日 星期一 16:13 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆整体走势仍看涨

0804 GMT

* 多头在过去几周取得很大进展

* 整体倾向是欧元/日圆将最终涨向141.89，此处为143.79-135.73的76.4%水准

* 一目均衡转换线和基准线愈发形成正面关联

* 一目均衡转换线指向上涨，这是短期上涨讯号

* 但若欧元/日圆无法收在140.71上方，则对多头不利

* 技术图：link.reuters.com/jab92w
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐