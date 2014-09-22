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货币新闻 | 2014年 9月 22日 星期一 16:28 BJT

法国个股：道达尔计划出售更多资产，并调降产出目标

路透伦敦9月22日 - 法国石油公司道达尔 表示，计划出售更多资产、降低投资以及削减运营成本，从而实现在2017年产生150亿美元自由现金流的目标。

道达尔在利比亚、哈萨克斯坦和尼日利亚的石油生产中断，令公司受损。道达尔表示，将把2017年的石油产出目标从此前的日均300万桶调降到280万桶。

道达尔称，将在2015-2017年间出售价值100亿美元的资产。公司自身投资也将在2017年降至250亿美元，脱离2013年的峰值280亿美元。与此同时，公司运营成本计划到2017年时减少20亿美元。（完）
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