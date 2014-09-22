法国个股：道达尔计划出售更多资产，并调降产出目标

国际油市：油价在淡静交投中下跌，因美国石油产量升高
路透东京4月18日 - 油价周二在清淡交易中下跌，此前许多市场因复活节假期休市多达四天，此外美国政府一份报告显示石油产量升高。
路透伦敦9月22日 - 法国石油公司道达尔 表示，计划出售更多资产、降低投资以及削减运营成本，从而实现在2017年产生150亿美元自由现金流的目标。
道达尔在利比亚、哈萨克斯坦和尼日利亚的石油生产中断，令公司受损。道达尔表示，将把2017年的石油产出目标从此前的日均300万桶调降到280万桶。
道达尔称，将在2015-2017年间出售价值100亿美元的资产。公司自身投资也将在2017年降至250亿美元，脱离2013年的峰值280亿美元。与此同时，公司运营成本计划到2017年时减少20亿美元。（完）
路透东京4月18日 - 油价周二在清淡交易中下跌，此前许多市场因复活节假期休市多达四天，此外美国政府一份报告显示石油产量升高。
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
0642GMT * 欧元/日圆亚洲市场基本持稳，在115.97-116.20区间 * 法国大选第一轮投票周日进行，风险仍处于下档，交投气氛仍紧张 * 菲永与马克龙之间的竞争或将有利于梅朗雄和勒庞 * 116.20的周线一目云区基准线为欧元/日圆的初始阻力位 * 日线一目均衡转换线在116.64，空头回补兴趣在116.00下方 (完) (编译 王琛；审校 王颖)