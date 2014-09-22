欧洲汇市：英镑走强，苏格兰公投后市场转为关注英国经济和利率前景

澳洲股市：收低，受资源类股跌势拖累
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
荷兰国际集团外汇策略师Petr Krpata表示，“我们仍预计，英镑本周将进一步走高，因市场重新关注基本面因素，英国数据再次成为焦点。”
随着苏格兰独立公投引发的不确定性消散，投资者认为，目前英国央行升息的又一个障碍已经去除。
英镑隔夜银行间平均利率显示，英国央行可能在2015年春季首次升息。分析师称，英镑兑欧元和日圆将上涨，因为欧洲央行和日本央行都很可能坚持超宽松货币政策。
虽然美元周一出现回调，分析师表示英镑兑美元反弹将受限。
摩根士丹利在研究报告中称，“我们预计英镑/美元反弹空间依然有限，下行趋势不会改变。”(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦/王颖；审校 高琦/张荻)
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
0642GMT * 欧元/日圆亚洲市场基本持稳，在115.97-116.20区间 * 法国大选第一轮投票周日进行，风险仍处于下档，交投气氛仍紧张 * 菲永与马克龙之间的竞争或将有利于梅朗雄和勒庞 * 116.20的周线一目云区基准线为欧元/日圆的初始阻力位 * 日线一目均衡转换线在116.64，空头回补兴趣在116.00下方 (完) (编译 王琛；审校 王颖)
路透4月18日 - 亚币周二走软，因投资者出脱新兴市场头寸，在朝鲜 (北韩)紧张局势明显消退之前不愿承担风险。 朝鲜周日试射导弹失败，令人担心该国可能很快再次进行导弹或核试 验，从而导致避险情绪升温。不过这种避险人气有发生变化的迹象。 黄金价格在朝鲜试射导弹后上涨，但目前已脱离五个月高位，日圆兑 美元也下滑0.17%。 但特朗普近几周在朝鲜问题上采取强硬路线，这点在美国副总统彭斯周一发出的警告中得到进一步突显。彭斯警告称，美国近期对叙利亚与阿富汗的军事打击显示出美国领导人的决心不容置疑。 朝鲜方面保持桀骜不驯的态度，表示他们的下一次核试验将在“我们总指挥部认为的必要时间和地点举行”。 亚币下滑，因美元兑日圆 从周一触及的五个月低点回升。 菲律宾披索兑美元 连续第二天下滑，此前数据显示该国海外劳工汇回国内的款项总额同比增加3.4%。 印尼卢比兑美元 跌至近一周低位，周三该国将进行雅加达省长选举。 印尼市场周三