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市场报道 | 2014年 9月 22日 星期一 16:39 BJT

欧洲汇市：英镑走强，苏格兰公投后市场转为关注英国经济和利率前景

荷兰国际集团外汇策略师Petr Krpata表示，“我们仍预计，英镑本周将进一步走高，因市场重新关注基本面因素，英国数据再次成为焦点。”

随着苏格兰独立公投引发的不确定性消散，投资者认为，目前英国央行升息的又一个障碍已经去除。

英镑隔夜银行间平均利率显示，英国央行可能在2015年春季首次升息。分析师称，英镑兑欧元和日圆将上涨，因为欧洲央行和日本央行都很可能坚持超宽松货币政策。

虽然美元周一出现回调，分析师表示英镑兑美元反弹将受限。

摩根士丹利在研究报告中称，“我们预计英镑/美元反弹空间依然有限，下行趋势不会改变。”(完)

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