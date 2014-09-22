台湾央行：共发行463.9亿台币存单，存单发行余额增减0.6亿

国际油市：油价在淡静交投中下跌，因美国石油产量升高
路透东京4月18日 - 油价周二在清淡交易中下跌，此前许多市场因复活节假期休市多达四天，此外美国政府一份报告显示石油产量升高。
路透台北9月22日 - 台湾央行周一公布，共发行463.9亿台币存单。与今日存单到期金额464.5亿相较，存单发行余额减0.6亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 377.9
91天期 0.93 64.0
182天期 1.05 22.0
央行上日共发行2,759.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,659.9亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为92亿台币，至周日累积超额准备为2,242亿台币、加计前期1%的超额准备为2,847亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透东京4月18日 - 油价周二在清淡交易中下跌，此前许多市场因复活节假期休市多达四天，此外美国政府一份报告显示石油产量升高。
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
0642GMT * 欧元/日圆亚洲市场基本持稳，在115.97-116.20区间 * 法国大选第一轮投票周日进行，风险仍处于下档，交投气氛仍紧张 * 菲永与马克龙之间的竞争或将有利于梅朗雄和勒庞 * 116.20的周线一目云区基准线为欧元/日圆的初始阻力位 * 日线一目均衡转换线在116.64，空头回补兴趣在116.00下方 (完) (编译 王琛；审校 王颖)