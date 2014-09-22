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亚洲 | 2014年 9月 22日 星期一 16:46 BJT

新兴汇市：多数新兴亚币走强，但投资者担忧中国经济放缓

路透调查显示，汇丰中国9月制造业采购经理人指数(PMI)料为50，令人忧心中国经济若无进一步刺激措施，恐有加剧放缓之虞。

菲律宾披索兑美元 收贬，因央行公布8月收支盈余较小。

坡元 及马币(林吉特) 未能守住稍早涨幅，交易员称，因杠杆基金出脱这两种货币。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 109.00 109.06 +0.06 -3.41 105.28

坡元 1.2674 1.2665 -0.07 -0.33 1.2632

台币 30.229 30.258 +0.10 -0.92 29.950

韩元 1040.75 1044.60 +0.37 +1.41 1055.40

泰铢 32.19 32.19 +0.00 +2.08 32.86

菲律宾披索 44.56 44.42 -0.31 -0.36 44.40

印尼卢比 11967.00 11965.00 -0.02 +1.61 12160.00

印度卢比 60.81 60.81 +0.00 +1.63 61.80

马币 3.2430 3.2340 -0.28 +1.00 3.2755

人民币 6.1400 6.1405 +0.01 -1.40 6.0539

(完)

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(编译 田建华/蔡美珍；审校 李春喜/张涛)
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