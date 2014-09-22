重温稿-《中国新债预测》国开行四期债收益率料低于二级，情绪向好支撑需求

* 招标品种: 第20、24、21和22期增发
* 期限及金额上限：3年：30亿元；5/7/10年40亿元
* 招标时间: 3/5年：9月23日上午9:30-10:30
* 7/10年：9月23日上午9:30-11:10
* 受访人数: 8位(券商、银行)
* 预测区间: 4.40%-4.55%；4.48%-4.60%；4.60%-4.70%；4.62%-4.75%
* 预测均值: 4.49%；4.56%；4.67%；4.70%
路透上海9月22日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发3-10年四期债。路透调查显示，因央行SLF放水消息及正回购利率下调的提振，市场情绪明显转暖，今日午后农发行新债定位亦偏低，预计明日国开行新债需求应不错，收益率定位预计低于二级。
“市场情绪不错，农发(新债)发的也挺低的，可能与北戴河会议对经济增长目标下行容忍增加有关。”上海一大型券商交易员称。
据路透报导，中国高层领导人上月齐聚北戴河，他们一致认为年底前经济工作的重点将是推进改革，优先于出台刺激增长措施，并接受了经济增幅可能低于7.5%目标的现实。
北京一大型商业银行交易员也表示，自上周以来，市场情绪明显好转，持续有配置户需求在收券，明日国开行新债发行量并不大，预计收益率定位也会偏低。
明日国开行新债总发行量不超过150亿元，远低于此前一般超200亿元的发行量；银行间市场固息政策性金融债--国开行到期收益率曲线 显示，3/5/7/10年最新收益率分别为4.5520%、4.6004%、4.7215%和4.7888%。
周一午后农发行招标的三期固息增发债收益率定位偏低；业内人士透露，一、三及五年期分别定位在4.2037%、4.5394%和4.6025%；均低于银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 定位。
中国央行定向宽松上周加码。继大规模SLF增加流动性总量后，又在时隔一个半月下调公开市场14天正回购利率，量价双管齐下扶助经济意味浓重。业内人士并称，央行上述举动延续了今年以来定向调控的基调，实际上已接近全面宽松的政策效果，这令调降存款准备金率和降息政策出台的可能性进一步降低。
明日新债依次是国开行今年第20期债 、第24期债(未上市)、第21期债 和第22期债 的增发债。
具体发行条款如下：
第20、24、21和22期增发债
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发行上限 3年：30亿元；5/7/10年40亿元
期限/计息方式 3/5/7/10年固息
招标时间 3/5年：9月23日上午9:30-10:30
7/10年：9月23日上午9:30-11:10
招标方式 单一价格(荷兰式)
缴款日 9月29日
起息日 3/7年：8月7日
5年：9月19日
10年：8月21日
分销期 9/24-9/29
上市日 10月10日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完)
(发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)