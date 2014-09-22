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亚洲 | 2014年 9月 22日 星期一 16:59 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦9月22日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：上周五欧元收于1.29美元下方，盘中形成偏空的吞噬形态，提高跌至短线目标1.2750美元的机率，此处为2013年3月和7月低点。

美元/日圆：美元/日圆上周五形成疲软流星形态，有丧失动力的迹象。走势开始呈现抛物线状，但仍无迹象与相对强弱指标(RSI)背离，RSI仍与汇率水平一道高点上移。但这种大幅上扬走势过后，迟早会有大幅调整，也许将低至105日圆。

英镑/美元：英镑上周五高开，上涨100个跳动点，但触及8月27日低点阻力位1.6540美元后走势大幅逆转，收盘较盘中高点下滑200个跳动点。空头动显示英镑将再次试探1.61美元低点。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2853 1.2828 +0.19 -6.49 1.3745

美元/日圆 109.00 109.01 -0.01 +3.51 105.30

欧元/日圆 140.11 139.85 +0.19 -3.13 144.63

美元/瑞郎 0.9389 0.9409 -0.21 +5.16 0.8928

英镑/美元 1.6344 1.6286 +0.36 -1.28 1.6556

美元/加元 1.0978 1.0961 +0.16 +3.37 1.0620

澳元/美元 0.8880 0.8921 -0.46 -0.37 0.8913

新西兰元/美元 0.8116 0.8124 -0.10 -1.10 0.8206

欧元/瑞郎 1.2071 1.2069 +0.02 -1.63 1.2271

欧元/英镑 0.7864 0.7876 -0.15 -5.22 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1831 9.1761 +0.08 +3.79 8.8474

美元/挪威克朗 6.3463 6.3516 -0.08 +4.62 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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