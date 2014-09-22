澳洲股市：收低，受资源类股跌势拖累
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
路透伦敦9月22日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：上周五欧元收于1.29美元下方，盘中形成偏空的吞噬形态，提高跌至短线目标1.2750美元的机率，此处为2013年3月和7月低点。
美元/日圆：美元/日圆上周五形成疲软流星形态，有丧失动力的迹象。走势开始呈现抛物线状，但仍无迹象与相对强弱指标(RSI)背离，RSI仍与汇率水平一道高点上移。但这种大幅上扬走势过后，迟早会有大幅调整，也许将低至105日圆。
英镑/美元：英镑上周五高开，上涨100个跳动点，但触及8月27日低点阻力位1.6540美元后走势大幅逆转，收盘较盘中高点下滑200个跳动点。空头动显示英镑将再次试探1.61美元低点。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2853 1.2828 +0.19 -6.49 1.3745
美元/日圆 109.00 109.01 -0.01 +3.51 105.30
欧元/日圆 140.11 139.85 +0.19 -3.13 144.63
美元/瑞郎 0.9389 0.9409 -0.21 +5.16 0.8928
英镑/美元 1.6344 1.6286 +0.36 -1.28 1.6556
美元/加元 1.0978 1.0961 +0.16 +3.37 1.0620
澳元/美元 0.8880 0.8921 -0.46 -0.37 0.8913
新西兰元/美元 0.8116 0.8124 -0.10 -1.10 0.8206
欧元/瑞郎 1.2071 1.2069 +0.02 -1.63 1.2271
欧元/英镑 0.7864 0.7876 -0.15 -5.22 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1831 9.1761 +0.08 +3.79 8.8474
美元/挪威克朗 6.3463 6.3516 -0.08 +4.62 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
0642GMT * 欧元/日圆亚洲市场基本持稳，在115.97-116.20区间 * 法国大选第一轮投票周日进行，风险仍处于下档，交投气氛仍紧张 * 菲永与马克龙之间的竞争或将有利于梅朗雄和勒庞 * 116.20的周线一目云区基准线为欧元/日圆的初始阻力位 * 日线一目均衡转换线在116.64，空头回补兴趣在116.00下方 (完) (编译 王琛；审校 王颖)
路透4月18日 - 亚币周二走软，因投资者出脱新兴市场头寸，在朝鲜 (北韩)紧张局势明显消退之前不愿承担风险。 朝鲜周日试射导弹失败，令人担心该国可能很快再次进行导弹或核试 验，从而导致避险情绪升温。不过这种避险人气有发生变化的迹象。 黄金价格在朝鲜试射导弹后上涨，但目前已脱离五个月高位，日圆兑 美元也下滑0.17%。 但特朗普近几周在朝鲜问题上采取强硬路线，这点在美国副总统彭斯周一发出的警告中得到进一步突显。彭斯警告称，美国近期对叙利亚与阿富汗的军事打击显示出美国领导人的决心不容置疑。 朝鲜方面保持桀骜不驯的态度，表示他们的下一次核试验将在“我们总指挥部认为的必要时间和地点举行”。 亚币下滑，因美元兑日圆 从周一触及的五个月低点回升。 菲律宾披索兑美元 连续第二天下滑，此前数据显示该国海外劳工汇回国内的款项总额同比增加3.4%。 印尼卢比兑美元 跌至近一周低位，周三该国将进行雅加达省长选举。 印尼市场周三