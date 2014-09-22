投行观点：沪港通开通前A股或有获利了结压力，H股后市趋谨慎--瑞银

澳洲股市：收低，受资源类股跌势拖累
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
路透上海9月22日 - 近阶段，沪港通即将启动的预期推动中国A股和香港股市走势趋强。瑞银集团中国合资券商--瑞银证券分析师周一指出，沪港通在10月或11月开通前，A股或将面临获利了结压力，而H股目前则已透支沪港通这一利好题材，至年底前对H股持谨慎观望态度。
瑞银中国证券研究副主管、首席策略分析师陈李指出，7月至8月中旬，A股大盘曾因沪港通题材而出现一波强势上攻，大盘蓝筹股受益；之后市场热点转向中小盘股。在沪港通启动前不久，可能有部分机构获利了结，而且一些追求绝对回报的机构亦会在年底前锁定利润，届时大盘或会有调整。
他说，沪港通开启后，A股大盘能否走强取决于外资持续流入A股市场的规模和速度，若有大型基金或机构持续入场，这将会支撑A股指数表现。到明年4月左右，指数公司MSCI明晟将重议是否将A股纳入MSCI新兴市场指数，若最终决定纳入，A股将增添上行动力。
虽然他认为未来半年A股主要以震荡形式呈现，不过他认为，目前随着房市调整，居民投资已开始离开房市及信托等高风险品种，关注股市的投资者越来越多，这对未来A股市场是一个利好。
他说，虽然短期内大陆企业盈利因经济减速尚难复苏，但因增量资金持续涌入，A股市场估值应该不会再下滑，近期A股下行空间非常有限。
而瑞银证券H股策略分析师陆文杰表示，近期H股持续上涨反映出投资者对沪港通期望过高，H股上行空间有限。一旦沪港通开闸后南下资金少于预期，或会引发H股出现调整。
他仍坚持此前有关恒生国企指数 今年的高点在11,200点左右的判断。
恒生国企指数于9月8日触及11,427.88的年内高点，之后有所回落。周一该指数收报10,597.3点，跌1.73%。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
0642GMT * 欧元/日圆亚洲市场基本持稳，在115.97-116.20区间 * 法国大选第一轮投票周日进行，风险仍处于下档，交投气氛仍紧张 * 菲永与马克龙之间的竞争或将有利于梅朗雄和勒庞 * 116.20的周线一目云区基准线为欧元/日圆的初始阻力位 * 日线一目均衡转换线在116.64，空头回补兴趣在116.00下方 (完) (编译 王琛；审校 王颖)
路透4月18日 - 亚币周二走软，因投资者出脱新兴市场头寸，在朝鲜 (北韩)紧张局势明显消退之前不愿承担风险。 朝鲜周日试射导弹失败，令人担心该国可能很快再次进行导弹或核试 验，从而导致避险情绪升温。不过这种避险人气有发生变化的迹象。 黄金价格在朝鲜试射导弹后上涨，但目前已脱离五个月高位，日圆兑 美元也下滑0.17%。 但特朗普近几周在朝鲜问题上采取强硬路线，这点在美国副总统彭斯周一发出的警告中得到进一步突显。彭斯警告称，美国近期对叙利亚与阿富汗的军事打击显示出美国领导人的决心不容置疑。 朝鲜方面保持桀骜不驯的态度，表示他们的下一次核试验将在“我们总指挥部认为的必要时间和地点举行”。 亚币下滑，因美元兑日圆 从周一触及的五个月低点回升。 菲律宾披索兑美元 连续第二天下滑，此前数据显示该国海外劳工汇回国内的款项总额同比增加3.4%。 印尼卢比兑美元 跌至近一周低位，周三该国将进行雅加达省长选举。 印尼市场周三