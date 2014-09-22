现代礼仪：如何更高效地开会

(本文由路透中文网编译提供) （Mary M. Mitchell写作出版了多本关于礼仪的书籍，被翻译成了11种语言，近期出版的有《The Complete Idiot's Guide to Modern Manners Fast Track》和《Woofs to the Wise》。她是管理培训咨询机构The Mitchell Organization的创始人，该机构网址为www.themitchellorganization.com。以下内容仅代表作者个人观点。）

路透9月22日 - 不要理会那些说会议无效的人。

会议和会议礼仪非常重要，特别是在不断变化的商业环境中。不论好坏，我们都根据同事的行为判断他们。

想想开会时可能遇到的各种人物：把脚放到桌子上的粗鲁者、自作聪明者、随声附和者、滔滔不绝的抢话者。

这些人物形象是不是很熟悉？因为一不小心，某人就会成为其中的一位。而一旦开会时出现这样的人物，将会把会议搞得一团糟。难怪很多人认为开会就是浪费时间。

上述那些人都忘了古老的军事格言：防患于未然；或者是其他的名言，比如“在你进入法庭前胜负已定”等。

前白宫礼仪专家、我的导师Letitia Baldrige特别善于主持会议。她开会时坐在很多国家元首身边，她从中学到了很多东西。下面是她对如何高效开会的建议：

- 为会议选择方便的时间，提供必要的信息。比如：早上8-9点，提供欧式早餐。

- 邀请与会议相关的关键人士。不用面面俱到，也不要遗漏。

- 会议前一周内向每个参会者分发会议日程，并附加相关资料。

- 提前到达，欢迎参会者，与他们握手，告诉他们会议和早餐具体地点。让他们知道座位安排。考虑在桌上放置双面座位牌。向每个与会者提供纸和笔。

- 准时开会，介绍每个与会者或让每个人自我介绍，然后简要介绍会议目的和目标以及时间安排。

- 注重外表，穿着得体。记住你坐下的时候腰部以上都会被看到。（完）