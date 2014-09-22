现代礼仪：如何更高效地开会

国际油市：油价在淡静交投中下跌，因美国石油产量升高
路透东京4月18日 - 油价周二在清淡交易中下跌，此前许多市场因复活节假期休市多达四天，此外美国政府一份报告显示石油产量升高。
(本文由路透中文网编译提供) （Mary M. Mitchell写作出版了多本关于礼仪的书籍，被翻译成了11种语言，近期出版的有《The Complete Idiot's Guide to Modern Manners Fast Track》和《Woofs to the Wise》。她是管理培训咨询机构The Mitchell Organization的创始人，该机构网址为www.themitchellorganization.com。以下内容仅代表作者个人观点。）
路透9月22日 - 不要理会那些说会议无效的人。
会议和会议礼仪非常重要，特别是在不断变化的商业环境中。不论好坏，我们都根据同事的行为判断他们。
想想开会时可能遇到的各种人物：把脚放到桌子上的粗鲁者、自作聪明者、随声附和者、滔滔不绝的抢话者。
这些人物形象是不是很熟悉？因为一不小心，某人就会成为其中的一位。而一旦开会时出现这样的人物，将会把会议搞得一团糟。难怪很多人认为开会就是浪费时间。
上述那些人都忘了古老的军事格言：防患于未然；或者是其他的名言，比如“在你进入法庭前胜负已定”等。
前白宫礼仪专家、我的导师Letitia Baldrige特别善于主持会议。她开会时坐在很多国家元首身边，她从中学到了很多东西。下面是她对如何高效开会的建议：
- 为会议选择方便的时间，提供必要的信息。比如：早上8-9点，提供欧式早餐。
- 邀请与会议相关的关键人士。不用面面俱到，也不要遗漏。
- 会议前一周内向每个参会者分发会议日程，并附加相关资料。
- 提前到达，欢迎参会者，与他们握手，告诉他们会议和早餐具体地点。让他们知道座位安排。考虑在桌上放置双面座位牌。向每个与会者提供纸和笔。
- 准时开会，介绍每个与会者或让每个人自我介绍，然后简要介绍会议目的和目标以及时间安排。
- 注重外表，穿着得体。记住你坐下的时候腰部以上都会被看到。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透东京4月18日 - 油价周二在清淡交易中下跌，此前许多市场因复活节假期休市多达四天，此外美国政府一份报告显示石油产量升高。
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
0642GMT * 欧元/日圆亚洲市场基本持稳，在115.97-116.20区间 * 法国大选第一轮投票周日进行，风险仍处于下档，交投气氛仍紧张 * 菲永与马克龙之间的竞争或将有利于梅朗雄和勒庞 * 116.20的周线一目云区基准线为欧元/日圆的初始阻力位 * 日线一目均衡转换线在116.64，空头回补兴趣在116.00下方 (完) (编译 王琛；审校 王颖)