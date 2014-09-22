《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--9月22日

澳洲股市：收低，受资源类股跌势拖累
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
路透香港9月22日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:53时，1 港元=0.79206人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加 权平均溢价为-4.03%，低于上交易日收盘的-3.43%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 3.49 5.05 0.87 建设银行 4.05 5.63 0.91 中国银行 2.67 3.57 0.94 农业银行 2.46 3.55 0.87 招商银行 10.36 14.06 0.93 中信银行 4.43 4.78 1.17 交通银行 4.26 5.67 0.95 民生银行 6.18 7.16 1.09 中国人寿 15.19 22.25 0.86 中国平安 41.05 60.80 0.85 中国太保 18.79 27.70 0.86 中信证券 12.85 17.78 0.91 新华人寿 23.37 27.00 1.09 海通证券 9.91 12.06 1.04 华能国际 6.10 8.86 0.87 大唐发电 3.95 4.18 1.19 华电国际 3.96 5.74 0.87 中煤能源 4.52 4.48 1.27 中国神华 15.04 22.20 0.86 中国石油 7.75 10.26 0.95 兖州煤业 8.41 6.38 1.66 中国石化 5.33 6.89 0.98 上海石化 3.82 2.70 1.79 中海油服 18.90 20.45 1.17 仪征化纤 3.73 3.57 1.32 中国铝业 3.76 3.26 1.46 江西铜业 13.41 13.32 1.27 洛阳钼业 7.09 5.16 1.73 紫金矿业 2.38 1.96 1.53 马钢股份 1.93 1.76 1.38 鞍钢股份 3.44 5.22 0.83 重庆钢铁 2.95 1.90 1.96 海螺水泥 17.07 26.35 0.82 洛阳玻璃 7.24 3.80 2.41 北人股份 7.08 4.60 1.94 中联重科 4.75 4.64 1.29 金隅股份 6.31 5.62 1.42 中国国航 3.79 4.95 0.97 东方航空 2.82 2.62 1.36 南方航空 2.82 2.69 1.32 中国远洋 3.86 3.36 1.45 中海集运 2.99 2.26 1.67 中集集团 15.61 16.86 1.17 中海发展 5.29 5.10 1.31 宁沪高速 5.96 8.39 0.90 深高速 5.14 5.43 1.20 成渝高速 3.16 2.96 1.35 皖通高速 4.63 4.80 1.22 广深铁路 2.86 3.05 1.18 中国南车 5.10 7.01 0.92 中国交建 4.52 5.66 1.01 中国铁建 5.13 7.12 0.91 中国中铁 2.98 4.10 0.92 长城汽车 31.34 32.00 1.24 比亚迪 48.45 51.55 1.19 广汽集团 8.21 7.78 1.33 青岛啤酒 39.03 55.65 0.89 白云山 27.22 26.35 1.30 新华制药 7.13 4.82 1.87 海信科龙 9.11 8.61 1.34 南京熊猫 10.73 6.99 1.94 晨鸣纸业 4.76 3.77 1.59 上海医药 14.56 19.08 0.96 中兴通讯 14.84 17.40 1.08 东方电气 12.94 12.98 1.26 潍柴动力 19.92 28.25 0.89 东北电气 4.11 2.38 2.18 广船国际 17.14 13.73 1.58 经纬纺机 13.90 7.75 2.26 昆明机床 5.42 4.05 1.69 一拖股份 9.36 5.55 2.13 北辰实业 2.88 2.20 1.65 创业环保 8.55 5.74 1.88 中国中冶 2.25 1.98 1.43 金风科技 11.09 12.58 1.11 丽珠 52.78 53.70 1.24 万科 9.22 14.02 0.83 中国北车 5.07 6.78 0.94 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
0642GMT * 欧元/日圆亚洲市场基本持稳，在115.97-116.20区间 * 法国大选第一轮投票周日进行，风险仍处于下档，交投气氛仍紧张 * 菲永与马克龙之间的竞争或将有利于梅朗雄和勒庞 * 116.20的周线一目云区基准线为欧元/日圆的初始阻力位 * 日线一目均衡转换线在116.64，空头回补兴趣在116.00下方 (完) (编译 王琛；审校 王颖)
路透4月18日 - 亚币周二走软，因投资者出脱新兴市场头寸，在朝鲜 (北韩)紧张局势明显消退之前不愿承担风险。 朝鲜周日试射导弹失败，令人担心该国可能很快再次进行导弹或核试 验，从而导致避险情绪升温。不过这种避险人气有发生变化的迹象。 黄金价格在朝鲜试射导弹后上涨，但目前已脱离五个月高位，日圆兑 美元也下滑0.17%。 但特朗普近几周在朝鲜问题上采取强硬路线，这点在美国副总统彭斯周一发出的警告中得到进一步突显。彭斯警告称，美国近期对叙利亚与阿富汗的军事打击显示出美国领导人的决心不容置疑。 朝鲜方面保持桀骜不驯的态度，表示他们的下一次核试验将在“我们总指挥部认为的必要时间和地点举行”。 亚币下滑，因美元兑日圆 从周一触及的五个月低点回升。 菲律宾披索兑美元 连续第二天下滑，此前数据显示该国海外劳工汇回国内的款项总额同比增加3.4%。 印尼卢比兑美元 跌至近一周低位，周三该国将进行雅加达省长选举。 印尼市场周三