重温稿-《台湾新债预测》10年公债103/13期得标利率料落在1.733-1.755%

* 标售标的：103/13期10年公债

* 标售时间：周二(23日)

* 标售金额：预估400亿台币

* 预测中值：1.733-1.755%

* 受访机构：10家

路透台北9月22日 - 路透调查周一显示，平衡考量进入升息循环冲击，以及银行端和大型机构对10年交易券仍有拿券需求，明日(23日)标售的10年期公债103/13 得标利率将较上次同年期得标利率1.553%走高约18-20基点，料将落在1.733-1.755%间。

路透访谈了10家金融机构，其中四家为大型金融机构及银行，三家为证券商，两家寿险业者及一家票券商，市场预估中值为1.733-1.755%，大区间则在1.70-1.78%。

包括大型行库和寿险业在内的终端买盘也对标售结果看法分歧，部分认为本次10年券殖利率自8月份以来最高已弹升约19基点，此前在测试1.75-1.77%水位时，空单续空力道不足，标售利率有机会来到1.75%下方。

不过也有终端买盘认为，当前对10年券的需求配置较为弹性，即便参与也会将利率高写，认为400亿台币额度的标售如果全数标出，尾端得标利率有机会突破1.75%甚至更高。

〞虽然有国际板的排挤效应，但我认为市场资金仍多，现在就是看投资盘表态。〞一位证券商交易员说。

本期103/13期公债预计标售400亿台币，将在周五(26日)交割。

以下为交易员观点整理：

--103/13至上周五为止的空单累积达到131亿台币，空单回补将占发行额的三分之一，假设中华邮政也拿满三分之一，银行及寿险的拿券力道相信会填满另三分之一，国库不至于截标。

--在国库不截标的前提下，即使终端买盘尾端拿券力道不够积极，下标参考利率或以103/13在发行前交易的成交利率高位1.77%为参考点，因此市场即使偏空看待，得标利率最空亦不脱1.76-1.78%。

--对于终端买盘下标力道市场看法略有分歧，相对部分交易商认为市场需求不振，将让标售利率走高，也有不少交易商认为，由于103/13此后将有两次增额发行，交易期有机会延续至明年3月，将增强市场的拿券意愿，让利率趋近1.75%或其下方。

--国际板持续发债吸纳终端买盘资金议题市场已部分消化，市场资金总量虽减，但并非能完全取代，终端买盘仍会适量配置台币中长债资产标的。

--指标美债利率波动度扩大，成为标售前的另一变数。

相关报价：

--周一103/13在发行前交易殖利率收报1.7415%。

以下为金融机构对103/13期公债得标利率的预估区间：

金融机构 最低(%) 最高(%)

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寿险业一 1.70 1.72

大型银行一 1.71 1.74

大型银行二 1.72 1.74

大型银行三 1.73 1.75

证券商一 1.73 1.75

大型票券商 1.735 1.765

大型金融机构 1.74 1.76

证券商二 1.75 1.77

寿险业二 1.75 1.78

证券商三 1.76 1.78

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