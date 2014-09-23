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亚洲 | 2014年 9月 23日 星期二 16:57 BJT

台湾债市：103/10期借券成交22.37亿台币，加权平均利率0.5292%

路透台北9月23日 - 台湾柜台买卖中心周二公布，等殖成交附条件交易行情相关借券细
节如下：

    期别   成交值  最高利率  最低利率  加权平均利率  可交易余额  上日余额
  103/10    22.37    0.5600    0.5000        0.5292       180.5     175.5
 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)
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