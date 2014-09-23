台湾债市：103/13期10年公债中，银行业买超19亿台币

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团

路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。