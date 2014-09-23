台湾债市：103/13期10年公债中，银行业买超19亿台币

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透台北9月23日 - 台湾柜台买卖中心周二公 布，债券等殖成交系统中，10年公债103/13A0311 3=TWO交易资料如下：(单位：亿台币) 10年公债103/13期： 业别 买进 卖出 买卖超金额 银行业 47.50 28.50 +19.00 票券业 1.50 12.50 -11.00 证券业 15.50 23.50 -8.00
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。