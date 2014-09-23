重温稿-台湾货币市场：跨季短率续处高位，银行谨慎因应季底紧缩效应

* 跨季资金供给方寥寥可数

* 跨季短率料居高整理

* 短票利率续处高档盘整

记者 詹静宜

路透台北9月22日 - 台湾银行间跨季短率周一续处高位。资金调度人士表示，时序逼近季底，市场普遍谨慎因应季底资金紧缩效应，尽管短钱满溢，但跨季资金拆出意愿低落，以致跨季资金供给方寥寥可数，跨季短率料将居高整理。

资金调度人士指出，银行间为顾及季报资本适足率(BIS)考量，早就宣告周知季底不承作跨季拆款，目前跨季拆款资金供给仅能仰赖极少数的大型公营行库及外商银行，令跨季短率承压，自周三起一周拆款即可跨季或将成为跨季拆款主流，料带动跨季资金需求增温。

〞周一落点较少，交投较为安静。〞一位跨季资金拆出方的大型银行资金调度人士说。

交易人士认为，大多数银行保守看待季底效应，本旬宁可将闲置资金预留帐上，也不轻易拆出，令银行间累积超额准备已攀高至2,200亿台币，随着季底资金流向趋于明朗，本周料有银行陆续加入跨季拆款资金供给，将有利于缓和跨季资金供不应求的情况。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，上日收报0.387%；今日区间在0.295-0.420%，上日在0.295-0.425%；一周拆款利率区间在0.380-0.450%，上日为0.380-0.460%。两周拆款利率区间则在0.390-0.550%，上日在0.385-0.500%。

**短票利率暂持在高档**

短票市场方面，大型票券商指出，周一短票发票量例行性偏少，而今日一家特定大型金融机构加入跨季短票资金供给行列，舒缓跨季资金供需的紧张态势，不过该机构报价利率偏高，料将带动短票利率暂持在高档区间。

〞刚好有点钱，所以今天开放承作跨季短票，后续开放与否还要看资金去路 。〞一位特定大型金融机构交易员说。

票券商资调人士并称，随着一特定大型金融机构开放跨季短票资金供给，对跨季资金池或有挹注，但为免季底资金供给突然喊卡，尽管该机构祭出高利仍有票券商买单，或将拉高短票交投利率维持在高档附近。

今日票券商与银行承作的跨季/跨月自保短票利率主要成交在0.61-0.64%，主交投仍靠向区间高位，少数成交在0.65-0.70%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率略走高至0.640%，前一日则为0.632%，主因区间高位成交比重持续增加 。

台湾央行周一公布，共发行463.9亿台币存单。与今日存单到期金额464.5亿相较，存单发行余额减0.6亿。

本周央行存单到期总额为1兆2,803.6亿台币，本周余日落点分别为周二4,511.10亿、周三2,737.50亿、周四3,982.00亿及周五1,108.50亿。

拆款中心资料 显示，周一超额准备为负262亿台币，累积超额准备为1,980亿台币、加计前期1%的超额准备为2,585亿台币。

**债券附买回利率持稳**

债券市场附买回(RP)利率变化不大。交易商表示，上周投信较为宽松的资金供应今日不复见，市场多缺不一，但尚不至于到偏紧的态势，利率大致均维持在上交易日区间内，少量尝试提高利率的交投并不热络。

市场人士指出，本周已渐近季底，但预估上半周利率走势将十分平稳；下半周则因有较高额的金融债及公债交割，周四、周五利率或有小幅走升的空间。

〞有投信的跨月利率想提高，但我没有妥协...觉得还不到那么紧的地步。〞一本地证券商交易员说。

交易员指出，投信赎回量不大，大笔资金缺口虽需要一点时间调度，但还是找得到。不过周五有10年期公债交割，因其交易券的性质，预估证券商及银行将持有一定部位，资金缺口较易扩大，市场仍小心为上。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，少数成交在0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，与上日相同。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，少量跨月利率以0.57%为主，票券商的极短天期利率在0.46-0.48%。